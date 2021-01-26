Карантин в Україні подовжать до 30 квітня - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 4 лютого, заявив, що український уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але, найімовірніше, він діятиме і після цієї дати.

"Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Швидше за все він продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним", - сказав Шмигаль.

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За його словами, все буде залежати від розвитку пандемії в світі. "Ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом, очікуємо перемоги в цьому році, але квітень - це показник того, як ми будемо жити далі", - додав Шмигаль. Голова уряду також нагадав, що в поточному місяці Україна почне вакцинацію згідно з планом.

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Нагадаємо, що 9 грудня уряд України продовжив карантин і режим надзвичайно ситуації до 28 лютого 2021 року.