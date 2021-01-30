Ізолятори для порушників карантину в Німеччині - чи це законно?

Кімнату площею 12 квадратних метрів важко назвати особливо затишною. Вузьке ліжко, маленький столик у куті, на вікнах ґрати. Це ізолятор на території виправного центру для неповнолітніх неподалік від міста Ноймюнстер у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

Виконавчий директор Ради округів землі Зенке Шульц (Sönke Schulz) називає ізолятор "ultima ratio" - останнім аргументом щодо злісних порушників коронавірусного карантину. Сюди з початку лютого 2021 року за рішенням суду можна буде відправляти особливо впертих порушників.

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Голова адміністрації одного з округів Шлезвіг-Гольштейну Ян-Петер Шредер (Jan-Peter Schröder) сподівається, що фотографії та відео, які журналісти роблять під час огляду ізолятора, матимуть "стримувальний ефект" на порушників карантину. У відповідь на запитання, коли вони очікують перших "відвідувачів", Шредер каже: "Важко сказати. Але сподіваємося, що їх буде небагато".

Не в'язниця, але й не домашні умови

Ізолятор не є в'язницею в традиційному сенсі. "Ув'язненим" дозволено користуватися телевізором, ноутбуком, телефоном. Є у камері і свій душ. Крім того, тим, хто там перебуває, надається і психологічна підтримка. "Перебування в ізоляторі не дуже має відрізнятися від домашнього карантину", - каже Шульц.

Ізолятор для порушників карантину на півночі Німеччини розташований на території в'язниці для неповнолітніх

Але відмінність від комфортного перебування вдома все ж є - до ізолятора люди потрапляють за рішенням суду. І ті, хто там опинився, мають виконувати інструкції охоронців - їхні обов'язки на добровільних засадах виконує команда з 40 поліцейських, які вийшли на пенсію.

У будь-якому разі, примусове перебування в одній із шести кімнат ізолятора стане дійсно крайньою мірою. Її застосовуватимуть лише в тому разі, якщо буде доведено, що людина уже неодноразово порушувала карантинний режим. Але і після цього з порушником у присутності поліції спершу потрібно буде провести бесіду, в якій його попередять про можливість відправки до ізолятора. І лише в разі нового порушення домашнього карантину справу передають до суду, який має ухвалити рішення про примусову ізоляцію. Там людина проведе дні, що залишаться до завершення передбаченого для неї карантину.

Чи часто порушують карантин у Німеччині?

Карантин у Німеччині мають відбувати ті, хто захворів на COVID-19 або перебував у тісному контакті з хворим. У цьому разі людина не має права залишати свою квартиру, як правило, 14 днів - заборонено навіть виходити в магазин чи на коротку прогулянку. Для тих, у кого були контакти з тими, хто заразився на коронавірус, карантин може бути скорочений до 10 днів - за наявності негативного тесту.

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Новини про порушників карантину періодично з'являються на сторінках німецьких ЗМІ. Одним із резонансних прикладів стала опублікована таблоїдом Bild історія про хлопця, який перед тим, як піти на призначений йому домашній карантин, проїхав у поїзді понад 100 кілометрів, аби купити маріхуану.

Але насправді подібні випадки досить поодинокі. Можливо, саме тому до відкриття ізоляторів для порушників карантинного режиму в 16 федеральних землях Німеччини ставляться без особливого ентузіазму.

Ізолятори для порушників карантину: спірна ініціатива

У травні 2020 року, коли Німеччина поступово послаблювала обмеження після першого локдауну, в аеропорту "Шенефельд" у федеральній землі Бранденбург поблизу Берліна були виділені приміщення для ізоляції тих, хто прибував і відмовлявся дотримуватися домашнього карантину. Але територія виявилася надто великою, і пізніше для цих цілей прилаштували меншу будівлю в містечку на кордоні Німеччини з Польщею.

У Бранденбурзі тих, хто відмовлявся відбувати карантин, тримали в аеропорту "Шенефельд" під Берліном (фото з архіву)

З травня по грудень 2020 року у федеральній землі Бранденбург було зафіксовано понад 200 випадків стягнення адміністративних штрафів за відмову дотримуватися карантину. Утім, за даними міністерства охорони здоров'я, за цей час у примусову ізоляцію відправили менше 30 людей.

У більшості земель взагалі відмовилися від подібної практики: у земельних урядах Тюрингії та Саару DW розповіли, що в них не було і не буде ізоляторів для порушників карантину. Влада найбільш густонаселеної землі Північний Рейн-Вестфалія дозволяє місцевим органам запроваджувати карантинні правила на власний розсуд, але на земельному рівні нічого такого не планують. А в землі Гессен ізолятор у 2020 році був відкритий в одному з готелів Франкфурта-на-Майні, але, як повідомили DW представники місцевої влади, на даний момент він зачинений "через відсутність необхідності".

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У деяких федеральних землях, натомість, вирішили піти тим самим шляхом, що й Шлезвіг-Гольштейн. У Берліні, наприклад, ізолятор збираються відкрити в одній з лікарень. Примусово ізолювати злісних порушників карантину хочуть і в Саксонії. У цій землі зараз найвищі в Німеччині показники захворюваності та смертності від коронавірусу. Для цього влада виділила будівлю в Дрездені - зараз там іде ремонт, а відкрити ізолятор планують в останніх числах січня.

"Я думаю, що там буде дуже мало людей", - сказав міністр внутрішніх справ Саксонії Роланд Веллер (Roland Wöller) в інтерв'ю інформагентству dpa. Його прессекретар, своєю чергою, запевнив DW, що поки що немає жодного порушника карантину, якого б суд відправив на примусову ізоляцію.

Аргументи прихильників і противників ізоляторів

"Останній аргумент" для порушників карантину не означає, що на примусову ізоляцію відправлятимуть велике число людей, проте, ідея викликала критику в соціальних мережах. І хоча німецький закон про захист населення від інфекційних хвороб допускає існування ізоляторів для карантину, на сайті Change.org з'явилася петиція, автори якої вважають цей захід порушенням прав людини і закликають проголосувати за його заборону. Утім, за два тижні існування петиції її підписали лише 11 людей.

Проти ізоляторів для порушників карантину виступила і Ліва партія. "Нам не потрібно ще більше репресій і примусу. Нам потрібно більше інвестицій у захист населення і просвітницька робота в питаннях охорони здоров'я. Під захистом маються на увазі безкоштовні медичні маски для всіх і якнайшвидша загальна вакцинація", - заявив офіційний представник Лівих з питань охорони здоров'я Ахім Кесслер (Achim Kessler) в бесіді з DW.

У більшості інших політичних партій схвально ставляться до цієї ідеї. "Злісні порушники карантину повинні бути ізольовані", - сказав в інтерв'ю тижневику Der Spiegel міністр внутрішніх справ федеральної землі Баден-Вюртемберг, член правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Томас Штробль (Thomas Strobl). При цьому міністр уточнив, що йдеться про "впертих, багаторазових порушників", а не про "людей, які вийшли винести сміття". Штробль запропонував переобладнати під ізолятори вільні приміщення в кількох лікарнях. Як з'ясувала DW, план створенню ізоляторів на дев'ять людей досі не затверджений земельним урядом Баден-Вюртемберга, і чи вдасться втілити цю ідею, невідомо.

А поки що прихильники й противники цього заходу уважно спостерігають за ізолятором на території виправного центру для неповнолітніх у Ноймюнстері, сподіваючись, що досвід землі Шлезвіг-Гольштейн допоможе оцінити ефективність цієї ініціативи. Як каже виконавчий директор Ради округів землі Зенке Шульц, зрозуміти, чи працює цей план, можна буде після того, як в ізоляторі з'явиться перший "карантинний дисидент".