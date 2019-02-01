Гуайдо відкинув посередництво Мексики та Уругваю у вирішенні кризи у Венесуелі

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який нещодавно проголосив себе тимчасовим президентом країни, відкинув пропозицію Мексики та Уругваю стати посередниками в переговорах між ним та офіційним президентом Ніколасом Мадуро. Ці країни не можуть залишатися нейтральними, якщо вони хочуть допомогти, заявив Гуйадо у п'ятницю, 1 лютого, повідомляє агенція dpa.

Мексика та Уругвай не долучилися до низки інших країн Латинської Америки, що визнали Гуайдо перехідним президентом, і анонсували конференцію понад 10 держав чи організацій, які прагнуть лишатися нейтральними в умовах кризи в Венесуелі. Конференція, як повідомляється, запланована на наступний четвер у Монтевідео, і має працювати над створенням "нового механізму діалогу з включенням усіх венесуельських сил", заявило міністерство закордонних справ Мексики раніше цього тижня.

"Я хочу з упевненістю і твердістю сказати вам, що демократичні сили, легітимні інституції... не братимуть участі в розмовах і переговорах, які спрямовані на утримання порушників прав людини при владі шляхом обману", - поширив Гуайдо у своєму Twitter заяву, адресовану президентам Мексики та Уругваю. При цьому венесуельський опозиціонер зауважив, що зацікавлений лише в переговорах, які дозволять "передачу влади легітимним представникам венесуельського народу".

Євросоюз ще не виробив спільної лінії

Тим часом у ЄС і досі не визначилися з єдиною позицією у венесуельській кризі. Представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Бухаресті раніше в п'ятницю заявила лише, що зберігаються плани щодо створення контактної групи щодо врегулювання кризи у Венесуелі.

Нагадаємо, 31 січня Євросоюз заявив про заснування міжнародної контактної групи у складі європейських та латиноамериканських країн, щоб допомогти мирно роз'язати ситуацію, яка склалася у Венесуелі. Того ж дня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав держави-члени ЄС визнати перехідним президентом Гуайдо, який раніше сам себе оголосив виконувачем обов'язків глави держави.

Однак Рада ЄС, за словами Могеріні, не визнаватиме лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, оскільки це "прерогатива" країн-членів, а не самого ЄС.

