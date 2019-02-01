 Гуайдо відкинув посередництво Мексики та Уругваю у вирішенні кризи у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

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Новини

Гуайдо відкинув посередництво Мексики та Уругваю у вирішенні кризи у Венесуелі

Самопроголошений тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо відкинув пропозицію Мексики та Уругваю стати посередниками в переговорах з Ніколасом Мадуро. Тим часом ЄС не може виробити єдиної позиції щодо ситуації.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який нещодавно проголосив себе тимчасовим президентом країни, відкинув пропозицію Мексики та Уругваю стати посередниками в переговорах між ним та офіційним президентом Ніколасом Мадуро. Ці країни не можуть залишатися нейтральними, якщо вони хочуть допомогти, заявив Гуйадо у п'ятницю, 1 лютого, повідомляє агенція dpa.

Мексика та Уругвай не долучилися до низки інших країн Латинської Америки, що визнали Гуайдо перехідним президентом, і анонсували конференцію понад 10 держав чи організацій, які прагнуть лишатися нейтральними в умовах кризи в Венесуелі. Конференція, як повідомляється, запланована на наступний четвер у Монтевідео, і має працювати над створенням "нового механізму діалогу з включенням усіх венесуельських сил", заявило міністерство закордонних справ Мексики раніше цього тижня.

"Я хочу з упевненістю і твердістю сказати вам, що демократичні сили, легітимні інституції... не братимуть участі в розмовах і переговорах, які спрямовані на утримання порушників прав людини при владі шляхом обману", - поширив Гуайдо у своєму Twitter заяву, адресовану президентам Мексики та Уругваю. При цьому венесуельський опозиціонер зауважив, що зацікавлений лише в переговорах, які дозволять "передачу влади легітимним представникам венесуельського народу".

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Щоб допомогти мирним шляхом розв'язати кризу у Венесуелі Євросоюз створює міжнародну контактну групу з представників європейських та латиноамериканських країн. Перше засідання має відбутися вже наступного тижня. (31.01.2019)

Ухвалена резолюція Європейського парламенту закликає країни-члени ЄС визнати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом. (31.01.2019)

Євросоюз ще не виробив спільної лінії

Тим часом у ЄС і досі не визначилися з єдиною позицією у венесуельській кризі. Представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Бухаресті раніше в п'ятницю заявила лише, що зберігаються плани щодо створення контактної групи щодо врегулювання кризи у Венесуелі. 

Нагадаємо, 31 січня Євросоюз заявив про заснування міжнародної контактної групи у складі європейських та латиноамериканських країн, щоб допомогти мирно роз'язати ситуацію, яка склалася у Венесуелі. Того ж дня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав держави-члени ЄС визнати перехідним президентом Гуайдо, який раніше сам себе оголосив виконувачем обов'язків глави держави.

Однак Рада ЄС, за словами Могеріні, не визнаватиме лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, оскільки це "прерогатива" країн-членів, а не самого ЄС.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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