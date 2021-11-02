Громадянська мережа "ОПОРА"

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"ОПОРА" - громадська мережа.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОПОРА". Громадська мережа "ОПОРА" постала 2005 року. Її заснували тодішні студенти. "ОПОРА" відстежує та аналізує діяльність уряду та парламенту, контролює органи місцевого самоврядування, спостерігає за виборами, ЗНО, супроводжує втілення реформ, виступає за енергозбереження та політику відкритих даних. "ОПОРА" діє на всій території України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На місцевих виборах в Україні можуть бути маніпуляції з голосами тих, хто змінив свою виборчу адресу, застерігають спостерігачі. Зловживання уможливлює спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО.
Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.
Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже 5 років. Завдяки децентралізації більшість податків залишатиметься на місцях, тож ціна мандату депутата міської чи обласної ради суттєво зростає.