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Громадянська мережа "ОПОРА"

"ОПОРА" - громадська мережа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОПОРА". Громадська мережа "ОПОРА" постала 2005 року. Її заснували тодішні студенти. "ОПОРА" відстежує та аналізує діяльність уряду та парламенту, контролює органи місцевого самоврядування, спостерігає за виборами, ЗНО, супроводжує втілення реформ, виступає за енергозбереження та політику відкритих даних. "ОПОРА" діє на всій території України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов 02.11.2021

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов стане наступним очільником Харкова. На позачергових виборах міського голови його підтримали майже 51% виборців.

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка

ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо перемоги Вірастюка 25.05.2021

У ЦВК кажуть, що встановлення результатів проміжних виборів у 87-му окрузі можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду.
Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом

Верховний суд знову скасував визнання Василя Вірастюка народним депутатом 24.05.2021

За позовом Олександра Шевченка Верховний суд скасував протокол ЦВК про визнання Василя Вірастюка переможцем проміжних виборів до Верховної Ради на Івано-Франківщині.
На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк

На довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті переміг Василь Вірастюк 04.04.2021

Згідно з даними ЦВК, представник "Слуги народу" Василь Вірастюк перемагає на довиборах у Верховну Раду на 87-му окрузі у Івано-Франківській області. Його головний конкурент Шевченко не визнає поразку.
Кандидат від Слуги народу програв у Кривому Розі - ОПОРА

Кандидат від "Слуги народу" програв у Кривому Розі - "ОПОРА" 08.12.2020

Представник ОПЗЖ переміг кандидата від "Слуги народу" у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу, повідомили у громадянській мережі "ОПОРА".
У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення

У другому турі виборів мера Чернівців фіксують незначні порушення 29.11.2020

У Чернівцях відбувається другий тур виборів мера міста. Спостерігачі й поліція зафіксували незначні порушення.
Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні

Спостерігачі зафіксували порушення на місцевих виборах в Україні 22.11.2020

Громадські активісти повідомляють про зафіксовані випадки фотографування виборцями своїх бюлетенів. Крім того, в Миколаєві поліція перевіряє повідомлення про безкоштовні послуги таксі для "правильних" виборців.
Місцеві вибори в Україні відбулися прозоро - БДІПЛ ОБСЄ

Місцеві вибори в Україні відбулися прозоро - БДІПЛ ОБСЄ 26.10.2020

Спостерігачі ОБСЄ заявили, що місцеві вибори в Україні були проведені організовано, спокійно і з дотриманням процедур.
Вибори були конкурентними і в цілому відповідали закону - ОПОРА

Вибори були конкурентними і в цілому відповідали закону - "ОПОРА" 26.10.2020

У "ОПОРІ" констатують конкурентний характер місцевих виборів, що в цілому відповідали українському законодавству. Водночас в організації вказують і на порушення, які могли вплинути на результат.
ОПОРА оцінила вартість проведення опитування Зеленського

"ОПОРА" оцінила вартість проведення опитування Зеленського 23.10.2020

Організація та проведення опитування Зеленського у день місцевих виборів обійдеться щонайбільше у 103 мільйони гривень, підрахували в Громадянській мережі "ОПОРА".
Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати 23.10.2020

На місцевих виборах в Україні можуть бути маніпуляції з голосами тих, хто змінив свою виборчу адресу, застерігають спостерігачі. Зловживання уможливлює спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО.
Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (відео)

Як проголосувати на місцевих виборах, не змарнувавши бюлетень (відео) 20.10.2020

Місцеві вибори в Україні проходять за новим виборчим законодавством. Виборець отримає від двох до п'яти бюлетенів, а голосувати доведеться не лише за партію, а й за кандидата. Як правильно заповнити бюлетень?
Передвиборна кампанія у Львові: жодних шансів для нових облич?

Передвиборна кампанія у Львові: жодних шансів для "нових облич"? 20.10.2020

Скупа на нові ідеї - так характеризують виборчу кампанію у Львові громадські спостерігачі. Як проходить передвиборна кампанія - у репортажі DW.
П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів 13.10.2020

Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.
Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися

Місцеві вибори в Україні: вічна проблема кандидатів-клонів і як з нею боротися 05.10.2020

Щоразу на виборах в Україні реєструють підозріло багато кандидатів-однофамільців. Не стали винятком і місцеві вибори-2020. Експерти оцінили реальні шанси, чи можна притягнути маніпуляторів до відповідальності.
Чому місцеві вибори-2020 в Україні важливі незалежно від імен переможців

Чому місцеві вибори-2020 в Україні важливі незалежно від імен переможців 29.09.2020

Нинішні місцеві вибори завершать процес децентралізації, який триває уже 5 років. Завдяки децентралізації більшість податків залишатиметься на місцях, тож ціна мандату депутата міської чи обласної ради суттєво зростає.
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