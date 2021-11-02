Громадянська мережа "ОПОРА"

"ОПОРА" - громадська мережа.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ОПОРА". Громадська мережа "ОПОРА" постала 2005 року. Її заснували тодішні студенти. "ОПОРА" відстежує та аналізує діяльність уряду та парламенту, контролює органи місцевого самоврядування, спостерігає за виборами, ЗНО, супроводжує втілення реформ, виступає за енергозбереження та політику відкритих даних. "ОПОРА" діє на всій території України. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.