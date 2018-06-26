 Громадські організації оскаржили призначення Жебрівського аудитором НАБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Громадські організації оскаржили призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Активісти громадських організацій оскаржують у суді призначення Павла Жебрівського аудитором НАБУ. Вони вважають, що Жебрівський не відповідає вимогам посади.

Національне антикорупційне бюро України

Три українські громадські організації ("Центр протидії корупції", "Transparency International Україна" й "Автомайдан") подали позов до Касаційного адміністративного суду Верховного суду України. Вони вимагають визнати протиправним і скасувати указ президента Петра Порошенка про призначення екс-очільника Донецької області Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

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Призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України не відповідає вимогам закону, заявив директор НАБУ Артем Ситник. (20.06.2018)

Президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). (20.06.2018)

У середу, 27 червня, на сайті організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) оприлюднена фотокопія відповідного позову. "Активісти вимагають позбавити Жебрівського посади аудитора НАБУ шляхом скасування указу президента", - зазначили в організації. Причиною називають брак досвіду роботи Жебрівського в правоохоронних або судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон.

Нагадаємо, що 19 червня Порошенко ввів Жебрівського до складу комісії із зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ. Жебрівський від червня 2015 року очолював Донецьку обласну військово-цивільну адміністрацію. У ЦПК з посиланням на ЗМІ політика називають давнім соратником Порошенка, мовляв, ще на початку 2000-х Жебрівський став першим заступником нинішнього глави держави у партії “Солідарність”. 

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