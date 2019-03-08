Павло Жебрівський - український політик і державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Павло Жебрівський".

Павло Жебрівський є українським політиком. З червня до листопада 2018 року він входить до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). До цього упродовж трьох років Павло Жебрівський очолював Донецьку військово-цивільну адміністрацію. Раніше Павло Жебрівський обіймав посаду Житомирської обласної державної адміністрації, був депутатом Верховної Ради 4-го, 5-го та 6-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.