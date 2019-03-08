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Павло Жебрівський

Павло Жебрівський - український політик і державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Павло Жебрівський".

Павло Жебрівський є українським політиком. З червня до листопада 2018 року він входить до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). До цього упродовж трьох років Павло Жебрівський очолював Донецьку військово-цивільну адміністрацію. Раніше Павло Жебрівський обіймав посаду Житомирської обласної державної адміністрації, був депутатом Верховної Ради 4-го, 5-го та 6-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сексизм у політиці: що казали про жінок українські можновладці (08.03.2019) 08.03.2019

"Чоловік з авоською по магазинах ходити не повинен". Жінки мають займатися своєю "основною функцією" - народжувати дітей. Українські політики часто дозволяють собі сексистські та дискримінаційні висловлювання на адресу жінок. Ось деякі з них - у підбірці DW.

Аудит на гальмах. Чому НАБУ роками працює без перевірки

Аудит на гальмах. Чому НАБУ роками працює без перевірки 21.12.2018

Попри пряму вимогу МВФ та Єврокомісії, Україна не проводить аудит НАБУ. Вірогідність того, що це станеться до виборів, - мінімальна, попереджають експерти.
Жебрівський склав повноваження аудитора НАБУ

Жебрівський склав повноваження аудитора НАБУ 19.12.2018

Призначення екс-глави Донеччини Павла Жебрівського аудитором НАБУ в суді раніше оскаржили антикорупційні громадські організації.
Юристка ТІ про позов до Порошенка: Непрозорий перший аудит НАБУ - підґрунтя для наступних

Юристка ТІ про позов до Порошенка: Непрозорий перший аудит НАБУ - підґрунтя для наступних 27.06.2018

Антикорупційні організації в Україні оскаржили у Верховному суді призначення президентом аудитором НАБУ Павла Жебрівського. Деталі - у розмові DW з юристкою Transparency International Україна.
Громадські організації оскаржили призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Громадські організації оскаржили призначення Жебрівського аудитором НАБУ 27.06.2018

Активісти громадських організацій оскаржують у суді призначення Павла Жебрівського аудитором НАБУ. Вони вважають, що Жебрівський не відповідає вимогам посади.
У родини Жебрівського проблеми з прозорістю бізнесу за кордоном

У родини Жебрівського проблеми з прозорістю бізнесу за кордоном 22.06.2018

На посаді аудитора НАБУ Павло Жебрівський обіцяє дбати про прозорість антикорупційного бюро. При цьому сам екс-губернатор і його родина у бізнесі з прозорістю мають проблеми, зокрема у Німеччині.
Уряд України затвердив нового голову Донецької обласної адміністрації

Уряд України затвердив нового голову Донецької обласної адміністрації 21.06.2018

Новим головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації став генерал Служби безпеки України Олександр Куць, повідомив колишній очільник адміністрації Павло Жебрівський.
НАБУ: Призначення Жебрівського аудитором бюро суперечить закону

НАБУ: Призначення Жебрівського аудитором бюро суперечить закону 20.06.2018

Призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України не відповідає вимогам закону, заявив директор НАБУ Артем Ситник.
Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ 20.06.2018

Президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Коментар: Відставка голови Донецької області і майбутнє України

Коментар: Відставка голови Донецької області і майбутнє України 13.06.2018

Донбас чекає на нового керівника і, очевидно, на нові дії Києва на Сході України. Про те, що зміниться після відставки Павла Жебрівського - журналіст Сергій Руденко в коментарі для DW.
Відставка Жебрівського: з чим залишається Донеччина

Відставка Жебрівського: з чим залишається Донеччина 13.06.2018

За три роки губернаторства Павла Жебрівського розпочато чимало нових інфраструктурних проектів на Донеччині. Але чи будуть вони завершені після його відставки з посади глави Донецької військово-цивільної адміністрації?
Уряд України схвалив відставку Жебрівського

Уряд України схвалив відставку Жебрівського 13.06.2018

Кабінет міністрів України звільнив за власним бажанням голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.
На Донбасі знову повідомляють про загибель цивільних та військових

На Донбасі знову повідомляють про загибель цивільних та військових 21.05.2018

ЗСУ та українська влада повідомляють про втрати серед військових та цивільних на Донбасі. Загибель цивільних унаслідок обстрілів визнають і сепаратисти.
За знаннями через блокпост: як ходять до школи діти Донбасу

За знаннями через блокпост: як ходять до школи діти Донбасу 16.04.2018

Через мінні поля, в обхід блокпостів - саме так ходили до школи близько 100 дітей прифронтового Донбасу ще півтора роки тому. Чи змінилася ситуація? Репортаж DW з Донецької області.
Жебрівський: Україна готова платити пенсії на окупований Донбас через Червоний Хрест

Жебрівський: Україна готова платити пенсії на окупований Донбас через Червоний Хрест 09.04.2018

Україна може надати Червоному Хресту повноваження виплачувати пенсії пенсіонерам окупованого Донбасу. Докладніше про труднощі із соцвиплатами та інші проблеми Донеччини - в інтерв'ю DW з губернатором Павлом Жебрівським.
Київ повідомляє про обстріл Новолуганського з Градів - поранені цивільні

Київ повідомляє про обстріл Новолуганського з "Градів" - поранені цивільні 18.12.2017

Унаслідок обстрілів із РСЗВ "Град" зруйновано або пошкоджено 22 будинки селища Новолуганське на Донеччині. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації повідомляє про щонайменше шістьох поранених цивільних.
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