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Павло Жебрівський - український політик і державний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Павло Жебрівський".
Павло Жебрівський є українським політиком. З червня до листопада 2018 року він входить до складу комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). До цього упродовж трьох років Павло Жебрівський очолював Донецьку військово-цивільну адміністрацію. Раніше Павло Жебрівський обіймав посаду Житомирської обласної державної адміністрації, був депутатом Верховної Ради 4-го, 5-го та 6-го скликань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Чоловік з авоською по магазинах ходити не повинен". Жінки мають займатися своєю "основною функцією" - народжувати дітей. Українські політики часто дозволяють собі сексистські та дискримінаційні висловлювання на адресу жінок. Ось деякі з них - у підбірці DW.
Україна може надати Червоному Хресту повноваження виплачувати пенсії пенсіонерам окупованого Донбасу. Докладніше про труднощі із соцвиплатами та інші проблеми Донеччини - в інтерв'ю DW з губернатором Павлом Жебрівським.