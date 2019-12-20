Гончарук вітає санкції США проти "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав запровадження Вашингтоном санкцій проти спорудження газопроводу "Північний потік-2". Про це Гончарук написав у суботу, 21 грудня, у соціальній мережі Twitter.

У зробленій англійською мовою серії дописів Гончарук наголосив, що ці обмежувальні заходи посилюють позиції Києва в переговорах щодо транзиту російського газу, а по-друге "відіграють ключову роль в запобіганні появі будь-яких монополій на енергетичному ринку ЄС".

У іншому твіті Гончарук пояснив, що "санкції забезпечують стабільність ринків і конкурентоспроможні ціни для всіх європейських споживачів". "Україна поділяє цю позицію з багатьма іншими країнами ЄС, що протягом останніх чотирьох років виступали проти реалізації цього політично мотивованого проекту", - написав Гончарук.

Крім того, Гончарук вказав на той факт, що через набуття чинності санкцій США швейцарська фірма Allseas, що здійснювала роботи з прокладання газопроводу, заявила про припинення діяльності з укладання трубопроводу "Північний потік-2".

Брюссель, Берлін і Москва не поділяють позицію Києва

Хоч керівник українського уряду згадав "багато інших країн ЄС", котрі виступають проти спорудження цього газопаропроводу, в Брюсселі санкції США зустріли несхвально. В Єврокомісії дали чітко зрозуміти, що "не підтримують санкції проти європейських компаній, що займаються легітимним бізнесом", - цитує інформагентство dpa неназване джерело в Єврокомісії.

У Берліні теж різко розкритикували такий хід Вашингтона. Зокрема представниця федерального уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) назвала це "втручанням" у "внутрішні справи" Німеччини. Про це вона написала в своєму мікроблозі в Twitter.

Вкрай несхвально відреагували на цей крок Вашингтона й у Москві. Зокрема офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила в дописі на Facebook США в тому, що вони, маючи державний борг "у 22 трильйона доларів забороняють кредитоспроможним країнам розвивати реальний сектор своєї економіки".

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, що займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Міністерство фінансів США уточнило, що санкції набувають чинності негайно.

Нагадаємо, що над проєктом "Північний потік-2" працює низка російських і європейських компаній. Газопровід має пролягти дном Балтійського моря паралельно з нині діючим "Північним потоком". Усі країни, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2", вже надали дозволи на його прокладення. Загальна протяжність газопроводу складає 1230 кілометрів.