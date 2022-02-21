Головне розвідувальне управління Генштабу РФ (ГРУ)

ГРУ брало участь у конфлікті на Донбасі - нові дані Bellingcat

Чи хотів Кремль після початку війни в Донбасі перешкодити поставкам зброї в Україну, до чого тут вибухи в Чехії й Болгарії, чи брали участь у цьому Петров і Боширов? Інтерв'ю DW з експертом Bellingcat.