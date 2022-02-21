Головне розвідувальне управління Генштабу РФ (ГРУ)

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закинула Путіну безвідповідальну гру з життями людей на Донбасі. Вона закликала владу РФ повернутися за стіл переговорів.
Українська розвідка заявила про витік аміаку у Горлівці Донецької області. В ГУР заявляють, що РФ може звинуватити Київ у застосуванні хімікатів на Донбасі й використати це як привід для наступу.
У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".
Слідчі підозрюють російські спецслужби в причетності до скоєних кібернападів на німецьких політиків. У МЗС ФРН не виключають, що хакерські атаки могла ініціювати російська ГРУ.
Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.
Китайські кредити для інфраструктури, переймання досвіду компартії КНР, погрози на адресу Заходу "розворотом на Схід". Україна почала небезпечну гру, яка може обернутися крахом, застерігають опитані DW експерти.
Продаж квитків фанам з Великобританії на гру 3 липня в Італії припинено, а продані квитки заблоковано. Це зроблено, аби уникнути порушень карантинних правил.
Гру між збірними Данії та Фінляндії на Євро-2020 перервали після того, як знепритомнів данський гравець Крістіан Еріксен. У лікарні стан гравця стабілізувався. Матч згодом дограли.
Шпигунство, напади, убивства: російські спецслужби не раз доводили, що ведуть підривну діяльність на Заході. Однак експерт з питань служб безпеки Крістофер Нерінг пропонує зосередитись на їхніх слабких сторонах.
Чи хотів Кремль після початку війни в Донбасі перешкодити поставкам зброї в Україну, до чого тут вибухи в Чехії й Болгарії, чи брали участь у цьому Петров і Боширов? Інтерв'ю DW з експертом Bellingcat.
Скандал навколо можливої операції російської військової розвідки в Чехії в 2014 році став темою обговорення на зустрічі керівників МЗС країн ЄС. Про подробиці й підґрунтя "справи Врбетіце" - у DW.
Жертвами нової кібератаки стали не менше семи депутатів Бундестагу ФРН і більше 30 депутатів земельних ландтагів. Експерти вважають, що за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ, повідомив Der Spiegel.
Розслідування Bellingcat про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального серйозно підірвало імідж російських спецслужб. Що загрожує їхнім співробітникам, імовірно причетним до провальної операції?
Як з'ясували у розслідуванні The Insider та Bellingcat, російське ГРУ курувало діяльність, результатом якої стали кілька фільмів з альтернативними версіями трагедії рейсу MH17 на Донбасі.
Шестеро фігурантів справи звинувачуються, зокрема, в хакерській діяльності, в крадіжці особистих даних і махінаціях.
ЄС продовжив дію санкцій за використання хімічної зброї ще на рік. Обмеження стосуються у тому числі керівників ГРУ, яких вважають причетними до отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.
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