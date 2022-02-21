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Головне розвідувальне управління Генштабу РФ (ГРУ)

Глава МЗС Німеччини - Путіну: Не грайте життями людей

Глава МЗС Німеччини - Путіну: Не грайте життями людей 21.02.2022

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок закинула Путіну безвідповідальну гру з життями людей на Донбасі. Вона закликала владу РФ повернутися за стіл переговорів.
Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу - ГУР

Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу - ГУР 15.01.2022

Українська розвідка заявила про витік аміаку у Горлівці Донецької області. В ГУР заявляють, що РФ може звинуватити Київ у застосуванні хімікатів на Донбасі й використати це як привід для наступу.

Європі бракує газу: Газпром веде подвійну гру? (04.01.2022)

Європі бракує газу: "Газпром" веде подвійну гру? (04.01.2022) 04.01.2022

У Європі зростають сумніви щодо надійності "Газпрому" як постачальника енергоносіїв. Концерну закидають умисне недопостачання газу, аби форсувати запуск газопроводу "Північний потік-2".

У ФРН прокуратура розслідує кібератаки на німецьких політиків

У ФРН прокуратура розслідує кібератаки на німецьких політиків 09.09.2021

Слідчі підозрюють російські спецслужби в причетності до скоєних кібернападів на німецьких політиків. У МЗС ФРН не виключають, що хакерські атаки могла ініціювати російська ГРУ.
Подих холодної війни, або Берлін - вічна столиця шпигунів

Подих "холодної війни", або Берлін - вічна столиця шпигунів 19.08.2021

Новина про затримання співробітника британського посольства в Берліні нагадала про часи "холодної війни". Проте для німецької столиці це звична справа, адже тут шпигунство має давні традиції.
Небезпечна гра: навіщо Україна заграє з Китаєм?

Небезпечна гра: навіщо Україна "заграє" з Китаєм? 26.07.2021

Китайські кредити для інфраструктури, переймання досвіду компартії КНР, погрози на адресу Заходу "розворотом на Схід". Україна почала небезпечну гру, яка може обернутися крахом, застерігають опитані DW експерти.
УЄФА заблокувала квитки для англійських фанів на гру Україна-Англія

УЄФА заблокувала квитки для англійських фанів на гру Україна-Англія 02.07.2021

Продаж квитків фанам з Великобританії на гру 3 липня в Італії припинено, а продані квитки заблоковано. Це зроблено, аби уникнути порушень карантинних правил.
Євро-2020: матч між Данією та Фінляндією переривали через непритомність гравця

Євро-2020: матч між Данією та Фінляндією переривали через непритомність гравця 12.06.2021

Гру між збірними Данії та Фінляндії на Євро-2020 перервали після того, як знепритомнів данський гравець Крістіан Еріксен. У лікарні стан гравця стабілізувався. Матч згодом дограли.
Операції російських спецслужб - ознака їхньої слабкості

Операції російських спецслужб - ознака їхньої слабкості 05.05.2021

Шпигунство, напади, убивства: російські спецслужби не раз доводили, що ведуть підривну діяльність на Заході. Однак експерт з питань служб безпеки Крістофер Нерінг пропонує зосередитись на їхніх слабких сторонах.
ГРУ брало участь у конфлікті на Донбасі - нові дані Bellingcat

ГРУ брало участь у конфлікті на Донбасі - нові дані Bellingcat 30.04.2021

Чи хотів Кремль після початку війни в Донбасі перешкодити поставкам зброї в Україну, до чого тут вибухи в Чехії й Болгарії, чи брали участь у цьому Петров і Боширов? Інтерв'ю DW з експертом Bellingcat.
Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії

Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії 20.04.2021

Скандал навколо можливої операції російської військової розвідки в Чехії в 2014 році став темою обговорення на зустрічі керівників МЗС країн ЄС. Про подробиці й підґрунтя "справи Врбетіце" - у DW.
Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки

Депутати Бундестагу ФРН знову зазнали хакерської атаки 26.03.2021

Жертвами нової кібератаки стали не менше семи депутатів Бундестагу ФРН і більше 30 депутатів земельних ландтагів. Експерти вважають, що за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ, повідомив Der Spiegel.
Які висновки зроблять спецслужби Росії після розслідування Навального?

Які висновки зроблять спецслужби Росії після розслідування Навального? 30.12.2020

Розслідування Bellingcat про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального серйозно підірвало імідж російських спецслужб. Що загрожує їхнім співробітникам, імовірно причетним до провальної операції?
Фейки про МН17 поширювались за сприяння міноборони РФ - ЗМІ

Фейки про МН17 поширювались за сприяння міноборони РФ - ЗМІ 12.11.2020

Як з'ясували у розслідуванні The Insider та Bellingcat, російське ГРУ курувало діяльність, результатом якої стали кілька фільмів з альтернативними версіями трагедії рейсу MH17 на Донбасі.

США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ

США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ 19.10.2020

Шестеро фігурантів справи звинувачуються, зокрема, в хакерській діяльності, в крадіжці особистих даних і махінаціях.
ЄС продовжив на рік санкції керівникам ГРУ через отруєння Скрипалів

ЄС продовжив на рік санкції керівникам ГРУ через отруєння Скрипалів 12.10.2020

ЄС продовжив дію санкцій за використання хімічної зброї ще на рік. Обмеження стосуються у тому числі керівників ГРУ, яких вважають причетними до отруєння Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.
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