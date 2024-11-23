У США розсекретили документ про вбивства опонентів Путіна

Офіс директора Національної розвідки США частково розсекретив документ, датований 2016 роком, який описує низку політичних убивств опонентів Володимира Путіна за кордоном, скоєних, як стверджується, за наказом Кремля.

Документ опублікувало 22 листопада агентство Bloomberg . Його журналіст Джейсон Леопольд запросив розкриття цієї інформації ще 2017 року, коли працював у виданні BuzzFeed і розслідував історію вбивства російського бізнесмена Олександра Перепеличного, але тоді йому відмовили. У 2021 році він подав ще один запит, посилаючись на іншу норму в законодавстві США, за якою громадськість може подати запит на розсекречення конкретного засекреченого документа, про існування якого вона знає, і вимагати його оприлюднення. У підсумку наприкінці листопада Леопольд отримав відповідь від управління директора Нацрозвідки.

Документ на двох сторінках датований 11 липня 2016 року, він містить заголовок "Вбивства на замовлення Кремля за кордоном, імовірно, триватимуть". У звіті зазначається, що перелічені у ньому випадки вбивств були скоєні за кордоном "з моменту приходу Путіна до влади у 2000 році".

"За нашою оцінкою, російський уряд продовжуватиме використовувати розвідувальні служби та інші лояльні суб'єкти для вбивств підозрюваних у тероризмі та інших осіб за кордоном, яких він вважає загрозою для інтересів національної безпеки або безпеки режиму президента Володимира Путіна. Рівень нашої впевненості в цьому судженні є високим, він базується на офіційних заявах Росії та висновках іноземних урядів країн, де були скоєні ці вбивства", - йдеться, зокрема, у розсекреченому звіті.

Розвідка США: Путін, імовірно, особисто санкціонує вбивства

Перший випадок вбивства, згадуваний в документі, датований 2004 роком. Тоді в Катарі був убитий чеченський польовий командир, один із керівників республіки Ічкерія Зелімхан Яндарбієв. За звинуваченням у його вбивстві засудили кількох офіцерів російської військової розвідки.

Також у документі згадується колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, отруєний полонієм-210 у Лондоні 2006 року. В оцінці розвідки йдеться, що Москва "майже напевно" замовила це вбивство, а автори доповіді доходять висновку, що Путін, імовірно, особисто санкціонує вбивства високопоставлених осіб за кордоном.

Згадується у документі і ймовірне вбивство у 2012 році в Лондоні російського підприємця Перепеличного, яке, як зазначається, було скоєне "незадовго до того, як він мав дати свідчення про пов'язане з Кремлем податкове шахрайство".

Під загрозою переслідування, як ідеться в документі, також перебувають політичні лідери в колишніх радянських республіках. Як приклад наводиться колишній президент України Віктор Ющенко, який пережив отруєння в 2004 році. Крім того, Кремль, ймовірно, переслідував "нелояльних сепаратистів" на сході України - зокрема, у документі згадується командир батальйону "Бетмен" Олександр Бєднов, якого вбили 2015 року в Луганській області.