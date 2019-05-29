 Голова МЗС Франції: Зеленський відвідає Париж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2019

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Новини

Голова МЗС Франції: Зеленський відвідає Париж

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан готує візит українського президента Володимира Зеленського до Парижа. Франція також підтримує ініціативи Зеленського для досягнення миру на Донбасі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський відвідає Париж, повідомив у п'ятницю, 31 травня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. "Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Еммануель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту", - сказав він після зустрічі з українським президентом, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Глава французького МЗС також зазначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин. "Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які представляють для нас спільний інтерес", - повідомив Ле Дріан.

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Він також наголосив, що Франція готова підтримати ініціативи Зеленського для досягнення миру на Донбасі. "Хочу поділитися враженнями від того настрою та рішучості з боку нового українського президента у тому, щоб посилити свою країну, водночас наблизити мир, покласти край війні. Франція вкотре запевнила у своїй готовності підтримувати реалізацію будь-яких ініціатив, які виходитимуть від українського керівництва для реалізації цієї мети", - сказав Ле Дріан.

Напередодні Зеленський, Ле Дріан та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) домовилися оживити Мінський процес, а також провести найближчим часом переговори щодо ситуації на Донбасі у "нормандському форматі".

Володимир Зеленський вже зустрічався з Еммануелем Макроном в якості кандидата в президенти України перед другом туром виборів. Як повідомлялось, свій перший закордонний робочий візит Зеленський здійснить 4-5 червня до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі.

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Познайомилися! - як Зеленський голів МЗС Німеччини і Франції зустрічав (31.05.2019)

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Познайомилися! - як Зеленський голів МЗС Німеччини і Франції зустрічав (31.05.2019)  

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