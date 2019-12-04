Голова дипломатії ЄС: Ми маємо надати Україні всю необхідну підтримку

Новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що Євросоюз повинен надавати Україні будь-яку підтримку, якої вона потребує в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Його заява прозвучала на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ у середу, 4 грудня, повідомляє кореспондент DW.

"Для мене очевидно, що стосовно Росії нам треба зберігати політику санкцій, допоки не буде прогресу, а станом на зараз прогресу немає. Але водночас ми не можемо заперечувати існування великої держави, яка нам постачає енергоносії, з якою нам треба мати відносини, такі самі, як у всіх інших європейських держав", - відповів Боррель на запитання євродепутатки від фракції Зелених Віоли фон Крамон, який варіант вирішення конфлікту на Донбасі Боррель вважає найкращим.

"Найкращий спосіб - це надавати Україні всю підтримку, якої вона потребує", - додав він. Голова дипломатії ЄС привітав, що президент України Володимир Зеленський відмовився вдаватися до військової сили для повернення Донбасу. Також він розповів, що має робити Євросоюз: "Щодо Росії немає іншого способу, крім єдності всередині ЄС".

Нагадаємо, що напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Санкції ЄС залишатимуться прив'язаними до повного виконання мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", - зауважила вона.