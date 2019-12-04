Голова дипломатії ЄС: Ми маємо надати Україні всю необхідну підтримку

Новий голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про надання Україні всієї потрібної підтримки перед самітом "нормандської четвірки". Санкції щодо Росії треба зберігати, поки не буде прогресу щодо Донбасу, додав він.
Новий верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що Євросоюз повинен надавати Україні будь-яку підтримку, якої вона потребує в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Його заява прозвучала на засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ у середу, 4 грудня, повідомляє кореспондент DW.
"Для мене очевидно, що стосовно Росії нам треба зберігати політику санкцій, допоки не буде прогресу, а станом на зараз прогресу немає. Але водночас ми не можемо заперечувати існування великої держави, яка нам постачає енергоносії, з якою нам треба мати відносини, такі самі, як у всіх інших європейських держав", - відповів Боррель на запитання євродепутатки від фракції Зелених Віоли фон Крамон, який варіант вирішення конфлікту на Донбасі Боррель вважає найкращим.
"Найкращий спосіб - це надавати Україні всю підтримку, якої вона потребує", - додав він. Голова дипломатії ЄС привітав, що президент України Володимир Зеленський відмовився вдаватися до військової сили для повернення Донбасу. Також він розповів, що має робити Євросоюз: "Щодо Росії немає іншого способу, крім єдності всередині ЄС".
Нагадаємо, що напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. "Санкції ЄС залишатимуться прив'язаними до повного виконання мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", - зауважила вона.