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Голанські висоти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Голанські висоти".

Голанські висоти - слабо заселена, гориста територія на Близькому Сході, яка, починаючи від 1967 року, перебуває під контролем Ізраїлю. Однак ООН і надалі визнає право на Голанські висоти за Сирією. Територія має важливе стратегічне значення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах

Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах 27.12.2021

Ізраїль витратить близько 300 мільйонів долларів на розбудову поселень на спірній території Голанських висот.

Ізраїль завдав ракетного удару по Сирії: щонайменше 10 загиблих

Ізраїль завдав ракетного удару по Сирії: щонайменше 10 загиблих 18.11.2020

Щонайменше 10 осіб загинули внаслідок ракетного удару Ізраїлю на півдні Сирії. Ізраїльська армія повідомила, що завдала удару з метою завадити встановленню саморобних вибухових пристроїв.
Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа

Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа 16.06.2019

Поселення Рамат Трамп отримало назву на честь американського президента, який раніше визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска

Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції поблизу Дамаска 02.06.2019

У відповідь на ракетні удари з боку Сирії по Голанських висотах ізраїльська армія обстріляла військові об'єкти поблизу Дамаска. Внаслідок цього загинули троє сирійських солдатів.
Глава Держдепу США вказав на відмінність ситуацій з Голанами і Кримом

Глава Держдепу США вказав на відмінність ситуацій з Голанами і Кримом 10.04.2019

Майк Помпео зазначив, що Ізраїль захопив Голани, захищаючись від нападу Сирії, а Росія анексувала Крим, хоча жодної загрози з боку України не було.
Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан

Ізраїль може анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан 07.04.2019

Поширити суверенітет Ізраїлю на єврейські поселення Західного берега річки Йордан пообіцяв після своєї перемоги на виборах прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
У РБ ООН засудили рішення США щодо Голанських висот

У РБ ООН засудили рішення США щодо Голанських висот 28.03.2019

Рішення Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами розкритикували Росія, Великобританія, Німеччина та Бельгія.
Сирія вимагає позачергового засідання РБ ООН щодо Голанських висот

Сирія вимагає позачергового засідання РБ ООН щодо Голанських висот 27.03.2019

Після визнання Вашингтоном ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами Сирія запросила термінове засідання Ради безпеки ООН. Ліванський рух "Хезболла" закликав до "опору" рішенням США.
Яке значення Голанські висоти мають для Ізраїлю, США та Сирії

Яке значення Голанські висоти мають для Ізраїлю, США та Сирії 26.03.2019

США визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Які наслідки може мати цей крок? DW зібрала основні факти.
ООН та низка країн засудили рішення США щодо Голанських висот

ООН та низка країн засудили рішення США щодо Голанських висот 25.03.2019

На підписання президентом США Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами вже відреагували в ООН та в країнах регіону. Крок США засудили й у Москві.
США офіційно визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

США офіційно визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами 25.03.2019

Підписання Дональдом Трампом декларації про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами відбулося невдовзі після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Анкара звернеться до ООН з питанням щодо статусу Голанських висот

Анкара звернеться до ООН з питанням щодо статусу Голанських висот 24.03.2019

Туреччина передасть питання про приналежність Голанських висот на розгляд Організації Об'єднаних Націй, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.
Німеччина виступила проти суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами

Німеччина виступила проти суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами 22.03.2019

Державні кордони мають змінюватися лише шляхом мирних переговорів і не в односторонньому порядку, заявив уряд ФРН щодо наміру президента США Дональд Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.
Арабські держави критикують слова Трампа щодо Голанських висот

Арабські держави критикують слова Трампа щодо Голанських висот 22.03.2019

Ліга арабських держав виступила з критикою слів Дональда Трампа щодо визнання суверенітету Ізраїлю над захопленими у 1967 році Голанськими висотами.
Трамп: США час визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами

Трамп: США час визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами 21.03.2019

Вашингтон готовий визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які були захоплені у Сирії в 1967 році, заявив Дональд Трамп. Ізраїльський прем'єр подякував американському президенту.
Ізраїль заявив про знищення сімох підозрюваних терористів

Ізраїль заявив про знищення сімох підозрюваних "терористів" 02.08.2018

На півдні Голанських висот ізраїльська армія знищила сімох осіб, яких Ізраїль називає "очевидно терористами", які намагалися проникнути на його територію.
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