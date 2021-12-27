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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Голанські висоти".
Голанські висоти - слабо заселена, гориста територія на Близькому Сході, яка, починаючи від 1967 року, перебуває під контролем Ізраїлю. Однак ООН і надалі визнає право на Голанські висоти за Сирією. Територія має важливе стратегічне значення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Державні кордони мають змінюватися лише шляхом мирних переговорів і не в односторонньому порядку, заявив уряд ФРН щодо наміру президента США Дональд Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.