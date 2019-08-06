 Глава посольства США: зміна ″нормандського формату″ - цікава для Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Глава посольства США: зміна "нормандського формату" - цікава для Вашингтона

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає пропозицію Володимира Зеленського щодо приєднання США до "нормандського формату" цікавою і зазначає, що така можливість розглядається.

Остання зустріч нормандської четвірки відбулася у жовтні 2016 року

Остання зустріч "нормандської четвірки" відбулася у жовтні 2016 року

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив, що у Сполучених Штатах розглядається можливість долучення до перемовин у "нормандському форматі". Заява прозвучала в інтерв'ю Тейлора українському виданню "Європейська правда", оприлюдненому у четвер, 15 серпня.

"Президент Зеленський вже порушив це питання - тож так, ця можливість розглядається. Зеленський пояснив: оскільки "нормандський формат" не має успіху, не призвів до якихось результатів, то він пропонує запросити американців чи, приміром, британців приєднатися до "Нормандії". Ми вважаємо, що це цікава пропозиція", - зазначив глава посольства США. Водночас необхідно, аби й інші учасники нормандського формату висловилися про те, що вони думають про приєднання США чи Великобританії, наголосив дипломат, котрий у 2006-2009 роках був послом США в Україні.

Миротворча місія все ще можлива

Торкнувшись питання врегулювання конфлікту на Донбасі, Вільям Тейлор зазначив, що запровадження у регіоні миротворчої місії й надалі залишається на розгляді. "Миротворці - це варіант, хоч і не єдиний", - наголосив Тейлор, додавши, що хоча цей сценарій і не передбачений мінськими угодами, але він їм не суперечить.

"Цілком можливо отримати згоду Радбезу ООН на те, щоби група держав сформувала пул спостерігачів, миротворців, які забезпечать виведення військ до Росії, які зможуть роззброїти так звані "республіки" та створити умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори", - переконаний Тейлор.

США проведуть консультації з "нормандського формату"

Нагадаємо, що днями спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив про плани представників США, Німеччини та Франції найближчим часом провести консультації щодо "нормандського формату".

Наразі до складу "нормандської четвірки" входять Україна, Німеччина, Франція та РФ. У липні цього року президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести у Мінську перемовини щодо врегулювання на Донбасі за участі лідерів США, Німеччини, Франції та Великобританії. Таким чином, до зустрічей у "нормандського форматі" Зеленський волів би залучити США і Великобританію.

Водночас 9 серпня у МЗС Франції заявили, що зміна "нормандського формату" "не стоїть на порядку денному".

Нагадаємо, що переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії востаннє відбулися в жовтні 2016 року в Берліні. У травні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом організувати переговори щодо конфлікту на Донбасі на рівні глав держав. У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

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