Глава МОЗ ФРН: До 40 відсотків населення у групі ризику

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn), з огляду на показники добових заражень коронавірусом в країні, з занепокоєнням висловлюється щодо груп населення з високим ризиком інфікування.

Він пояснив, що 23 мільйони німців є такими, що перетнули вік у 60 років, і після Японії Німеччина є другою "найстаршою" країною в світі. До того ж в Німеччині поширені такі цивілізаційні хвороби, як діабет, гіпертонія та надмірна вага. Тож, виходить, що від 30 до 40 відсотків населення перебувають у групі ризику, зазначив міністр у розмові з "Bild" ввечері у неділю, 8 листопада.

Шпан анонсував, що коли буде більше відомо про вакцину від коронавірусу, суспільство має допомогти політикам відповісти на питання, кого вакцинувати спершу - тих, у кого високий ризик зараження через професію, чи людей з групи ризику, и тих, хто має велику кількість контактів до інших осіб.

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Єнс Шпан застерігає від перевантаженості лікарень

Міністр охорони здоров'я Шпан застеріг від перевантаження лікарень. За його словами, якщо з 20 тисяч нових інфікованих протягом доби бодай двом відсоткам знадобиться інтенсивна терапія, то йдеться про 400 людей на день.

Кількість хворих, інфікованих коронавірусом, які протягом минулих вихідних перебували у відділеннях інтенсивної терапії в Німеччині, досягла рівня, який спостерігався навесні. Німецька міждисциплінарна асоціація інтенсивної терапії та невідкладної медицини зареєструвала 2900 пацієнтів з COVID-19, що на 30 людей менше, ніж реєструвалось як рекорд у квітні цього року.

Новий рекорд захворюваності коронавірусом у Німеччині

При цьому, як повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI), потягом 8 листопада в Німеччині було зареєстровано 13,4 тисячі нових інфікованих коронавірусом, що на 2,7 тисячі менше, ніж напередодні. Як відомо, протягом вихідних добовий приріст в абсолютних цифрах зменшується, оскільки у ці дні тестують менше людей і не усі місцеві відомства передають інформацію до Інституту Роберта Коха. протягом 6 листопада в Німеччині було зареєстровано 23400 нових заражених коронавірусом.

Загалом від початку пандемії в Німеччині зареєстровано 671,9 тисячі заражень коронавірусом, 11,4 тисячі людей, які інфікувались, померли.

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