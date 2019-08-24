 Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.

Мохаммад Джавад Заріф

Мохаммад Джавад Заріф прибув на запрошення французького колеги, наголошують у МЗС Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у неділю, 25 серпня, прибув до французького міста Біарріц, де триває саміт лідерів країн Великої сімки (G7). Про прибуття глави іранського МЗС до Біарріца повідомили в Єлисейському палаці. Цю інформацію підтвердили також і в МЗС Ірану.

Згідно з поширеним пресслужбою Єлисейського палацу повідомленням, у рамках візиту Заріфа не передбачається жодних зустрічей з президентом США Дональдом Трампом чи з будь-ким з американських посадовців. Натомість глава МЗС Ірану зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном, зазначили в Єлисейському палаці, передає агенція новин AFP.

DW.COM

Хасан Роухані готовий до перемовин з Вашингтоном "просто зараз", але за низки умов, серед яких і скасування санкцій. Очільник МЗС Ірану Джавад Заріф прибув до Нью-Йорка для виступу в ООН. (15.07.2019)

Посол Великобританії в США назвав рішення Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном "дипломатичним вандалізмом". Британське видання Mail on Sunday оприлюднило нові фрагменти з таємних депеші посла. (14.07.2019)

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту. (01.08.2019)

Речник іранського МЗС Аббас Моусаві також повідомив, що жодних переговорів між Заріфом та американською делегацією на саміті G7 не заплановано, інформує агентство dpa з посиланням на іранські ЗМІ. Представник іранського зовнішньополітичного відомства наголосив, що його керівник прибув до Франції на запрошення французького колеги.

Як повідомлялося раніше, США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану.

Нагадаємо, у саміті глав держав та урядів Великої сімки беруть участь лідери США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади, а також ЄС. Раніше президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що ситуація навколо ядерної угоди з Іраном буде однією з головних тем обговорення на саміті.

Торік США вийшли з укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном та відновили чинність односторонніх санкцій проти цієї близькосхідної країни. Інші країни-підписанти угоди, в тому числі Франція, Великобританія та Німеччина, не збираються виходити з неї та намагаються запровадити механізми, котрі захищали б європейські компанії від наслідків санкцій США проти Ірану.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

Frankreich G7 Gipfel

У французькому Біарріці розпочався саміт Великої сімки 24.08.2019

Про початок зустрічі глав держав та урядів найвпливовіших демократій світу повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Перед початком саміту Макрон вже зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом.

G7-Gipfel in Frankreich | Proteste

Сутички противників саміту G7 з поліцією: затримано 68 осіб 25.08.2019

Увечері першого дня саміту країн Великої сімки сталися сутички протестувальників з поліцією поблизу Біаріцца. Демонстранти кидали каміння у силовиків, а ті відповідали сльозогінним газом і водометами.

G7-Gipfel in Frankreich | Donald Trump mit Boris Johnson

Трамп продовжує вважати, що запрошення РФ на саміт G7 до США все ще можливе 25.08.2019

Дональд Трамп розповів, що роздумує над можливістю запросити Володимира Путіна на саміт Великої сімки у 2020 році в США.

Реклама

Докладно

Під час святкування Дня незалежності в Києві

День незалежності в Києві: хода та марш ціною параду

Замість скасованого військового параду кияни та гості столиці мали можливість відвідати Ходу гідності Марш захисників.  

British Airways

Пілоти British Airways страйкуватимуть у вересні

Пілоти авіакомпанії British Airways вимагають від керівництва підвищення оплати праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  