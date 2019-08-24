Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у неділю, 25 серпня, прибув до французького міста Біарріц, де триває саміт лідерів країн Великої сімки (G7). Про прибуття глави іранського МЗС до Біарріца повідомили в Єлисейському палаці. Цю інформацію підтвердили також і в МЗС Ірану.

Згідно з поширеним пресслужбою Єлисейського палацу повідомленням, у рамках візиту Заріфа не передбачається жодних зустрічей з президентом США Дональдом Трампом чи з будь-ким з американських посадовців. Натомість глава МЗС Ірану зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном, зазначили в Єлисейському палаці, передає агенція новин AFP.

Речник іранського МЗС Аббас Моусаві також повідомив, що жодних переговорів між Заріфом та американською делегацією на саміті G7 не заплановано, інформує агентство dpa з посиланням на іранські ЗМІ. Представник іранського зовнішньополітичного відомства наголосив, що його керівник прибув до Франції на запрошення французького колеги.

Як повідомлялося раніше, США запровадили санкції проти глави МЗС Ірану.

Нагадаємо, у саміті глав держав та урядів Великої сімки беруть участь лідери США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади, а також ЄС. Раніше президент Франції Еммануель Макрон зазначав, що ситуація навколо ядерної угоди з Іраном буде однією з головних тем обговорення на саміті.

Торік США вийшли з укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном та відновили чинність односторонніх санкцій проти цієї близькосхідної країни. Інші країни-підписанти угоди, в тому числі Франція, Великобританія та Німеччина, не збираються виходити з неї та намагаються запровадити механізми, котрі захищали б європейські компанії від наслідків санкцій США проти Ірану.