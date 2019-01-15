Глава МЗС ФРН щодо Brexit: Годі гратися в ігри

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) констатує, що залишилося мало часу для того, аби знайти рішення у питанні виходу Великобританії з Євросоюзу. "Час для ігор вже сплив", - зазначив Маас у середу, 16 січня, мовнику Deutschlandfunk.

Маас вважає, що після провалу голосування в британському парламенті за узгоджений Брюсселем проект угоди щодо Brexit, Великобританія та ЄС мають розпочати нові переговори, зокрема аби вирішити питання про так званий "запасний варіант", або ж перехідні положення для режиму перетину кордону між Ірландією, що є членом Європейського Союзу, та Північною Ірландією - частиною Великобританії.

Зберігати спокій

Загалом німецькі політики висловлюють жаль щодо результатів голосування в британському парламенті, але закликають зберігати в цій ситуації спокій. "Зараз ми повинні зберігати холодну голову, нехай навіть на серці й важко", - заявила голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Глава фракції ХДС у Бундестазі Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus) також закликав до спокою, однак наголосив, що ЄС не слід знову обговорювати з Лондоном проект угоди щодо Brexit. "ЄС не може відмовлятися від своїх принципів, як би ми не хотіли і далі зберегти тісні відносини з британцями" - вважає Брінкгаус.

А на думку міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), після того, як британський парламент відхилив план Brexit, знову з'явилася загроза нерегульованого виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. "Ми добре підготовлені, але жорсткий Brexit - це найгірший варіант для ЄС, а особливо для Великобританії", - написав Шольц у своєму мікроблозі Twitter. У свою чергу, німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок (Elmar Brok) наголосив, що тепер Лондон повинен зробити свою пропозицію подальших дій.

Нагадаємо, що 15 січня Палата громад парламенту Великобританії відхилила узгоджену з ЄС угоду про вихід країни з Європейського Союзу. За ратифікацію цього документа віддали голоси 202 депутатів з 650, проти висловились 432 членів парламенту. Тепер уряд країни має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.