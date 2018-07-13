Глава МЗС ФРН: Ми більше не можемо покладатися на Білий дім

Європа більше не може покладатися на президента США Дональда Трампа та має об'єднатися після того, як він заявив, що Євросоюз є ворогом США у питанні торгівлі, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

"Ми більше не можемо повністю покладатися на Білий дім. Щоб підтримати наше партнерство з США, ми повинні його відновити. Ясно, що наслідком може бути лише те, що ми повинні стати більш близькими у Європі", - заявив він заявив в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke у понеділок, 16 липня.

Маас додав, що Європа не повинна дозволити розділити себе "словесними нападами та абсурдними твітами". Напередодні Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News, що вважає Євросоюз, Росію і Китай торговими ворогами США.

Тим часом міністри закордонних справ європейських країн наполягають, що США залишаються другом Євросоюзу, передає агенція dpa. "Ми дуже добре розуміємо, хто наші друзі: звичайно це Сполучені Штати. Зміни в адміністрації не змінюють дружбу між країнами та народами", - заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав до "помірності", відзначивши, що Трамп назвав ворогами також Китай і Росію. А міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн зазначив, що люди в ЄС та США розглядають один одного як партнерів.

Нагадаємо, між США та ЄС набирає обертів торговельне протистояння. Нові мита Євросоюзу на деякі товари зі США, що набули чинності 22 червня, стали реакцією на рішення Трампа запровадити високі мита на сталь і алюміній з ЄС, Канади та Мексики. Мита Євросоюзу, запроваджені у відповідь на дії США, стосуються низки американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.