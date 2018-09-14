Глава МЗС ФРН закликав РФ запобігти гуманітарній катастрофі в Ідлібі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав Росію зупинити сирійського президента Башара Асада, щоб запобігти проведенню великомасштабної військової операції в Ідлібі, де проживають близько 3,5 мільйона осіб. Про це він заявив у п'ятницю, 14 вересня, на прес-конференції після переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим у Берліні.

"Ми хочемо зробити все, щоб не відбулося великомасштабного наступу, щоб не було тисяч жертв серед цивільного населення", - заявив Маас. Він висловив сподівання, що Москва використає свій вплив на сирійського лідера, щоб ні за яких умов не допустити застосування хімічної зброї. Зараз сирійська армія та її союзники завдають масованих авіаударів по позиціях повстанців в Ідлібі та готуються до наступу, щоб встановити контроль над цією територією.

Маас знову підтвердив, що Німеччина надасть допомогу в процесі відновлення в Сирії лише після виконання Дамаском ряду умов. Зокрема, повинні бути створені умови для повернення біженців і надані гарантії, що вони не будуть піддаватися переслідуванням. В країні має розпочатися політичний процес, який гарантує сирійцям право самим вирішувати майбутнє своєї країни. "Я не можу собі уявити, що в кінці цього процесу, якщо це буде справжній демократичний процес, для Асада залишиться довгострокова перспектива", - заявив очільник німецького МЗС.

Під час зустрічі Мааса та Лаврова йшлося і про ситуацію на Сході України. Міністр закордонних справ ФРН зазначив, що не існує заміни Мінському процесу, тому слід продовжувати переговори у так званому нормандському форматі.

Лавров під час візиту до ФРН також знову заявив, що немає жодних доказів причетності Москви до отруєння у Великобританії екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки. Натомість Маас повідомив, що Німеччина не сумнівається у результатах розслідування Лондона. "Ми перебуваємо в тісному контакті з партнерами в Великобританії. Ми отримали вже багато інформації про це і у нас немає підстав у ній сумніватися", - зазначив він.