Глава МЗС Туреччини: Ембарго на експорт зброї зміцнить нас

Заборона експорту зброї до Туреччини лише "зміцнить" країну. Таку думку в суботу, 12 жовтня, висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю DW. "Незалежно від дій будь-кого, від ембарго на поставки зброї чи щось інше, ми тільки станемо більш сильними. 15 років тому ми виробляли тільки 20 відсотків необхідних нам товарів. Зараз ми виробляємо понад 70 відсотків", - заявив Чавушоглу незадовго до того, як Німеччина і Франція оголосили про припинення експорту озброєнь до Туреччини.

Чавушоглу також зазначив, що навіть якщо союзники Туреччини підтримають представників сил самооборони сирійських курдів (YPG), яких уряд в Анкарі вважає терористичною організацією, турецька влада з жодної причини "не відступить у цій боротьбі". Чавушоглу наголосив, що це "життєво важливе питання, питання національної безпеки і виживання" для Туреччини.

Крім того, Чавушоглу не виключив, що офіційна Анкара, яка незадоволена позицією ЄС щодо воєнної операції на півночі Сирії, дійсно відкриє кордони і дозволить біженцям, які знаходяться в Туреччині, потрапити в Європу. "Пріоритет - зберегти в безпеці те місце, куди біженці хочуть потрапити", - заявив Чавушоглу, кажучи про європейські країни. "Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а ЄС не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу", - зауважив глава турецького МЗС. За його словами, можливість відкриття кордонів для біженців - "не погроза і не блеф", а "просто відповідь на позицію Євросоюзу".

Воєнна операція Туреччини в Сирії

Турецька армія 9 жовтня почала операцію в Сирії проти сил самооборони сирійських курдів (YPG), яку Анкара вважає союзником забороненої в Туреччині Курдської робітничої партії (КРП). За два дні до цього, 7 жовтня, США оголосили про виведення своїх військових з прикордонних районів Туреччини і Сирії, чим відкрили Анкарі шлях до наступу.

В ЄС і США угруповання YPG теж визнане терористичним, але очолюване ним об'єднання "Демократичні сили Сирії" (SDF) є важливим союзником Вашингтона в боротьбі з бойовиками "Ісламської держави". Світова спільнота різко критикує дії Туреччини в Сирії.

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до 2 мільйонів сирійських біженців, які зараз знаходяться в Туреччині.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряду Німеччини і Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.