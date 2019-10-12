 Глава МЗС Туреччини: Ембарго на експорт зброї зміцнить нас | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Новини

Глава МЗС Туреччини: Ембарго на експорт зброї зміцнить нас

Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що ембарго на експорт озброєння до Туреччини тільки зміцнить його країну. Мевлют Чавушоглу також не виключив відкриття країною кордонів для біженців, які прагнуть до Європи.

Міністр закордонних справ Німеччини Мевлют Чавушоглу

Міністр закордонних справ Німеччини Мевлют Чавушоглу

Заборона експорту зброї до Туреччини лише "зміцнить" країну. Таку думку в суботу, 12 жовтня, висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю DW. "Незалежно від дій будь-кого, від ембарго на поставки зброї чи щось інше, ми тільки станемо більш сильними. 15 років тому ми виробляли тільки 20 відсотків необхідних нам товарів. Зараз ми виробляємо понад 70 відсотків", - заявив Чавушоглу незадовго до того, як Німеччина і Франція оголосили про припинення експорту озброєнь до Туреччини.

Чавушоглу також зазначив, що навіть якщо союзники Туреччини підтримають представників сил самооборони сирійських курдів (YPG), яких уряд в Анкарі вважає терористичною організацією, турецька влада з жодної причини "не відступить у цій боротьбі". Чавушоглу наголосив, що це "життєво важливе питання, питання національної безпеки і виживання" для Туреччини.

DW.COM

Турецькі військові заявили про встановлення контролю над важливим сирійськім містом Рас-ель-Айн. Тим часом кількість загиблих внаслідок військового наступу Туреччини в Сирії продовжує зростати. (12.10.2019)

Рішення про припинення поставок озброєнь з ФРН ухвалено на тлі турецької військової операції в Сирії, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. (12.10.2019)

ЄС застеріг Анкару, що подальші збройні зіткнення в цій частині Сирії ще більше розхитають стабільність у цьому регіоні та погіршать поневіряння цивільного населення. (09.10.2019)

Крім того, Чавушоглу не виключив, що офіційна Анкара, яка незадоволена позицією ЄС щодо воєнної операції на півночі Сирії, дійсно відкриє кордони і дозволить біженцям, які знаходяться в Туреччині, потрапити в Європу. "Пріоритет - зберегти в безпеці те місце, куди біженці хочуть потрапити", - заявив Чавушоглу, кажучи про європейські країни. "Поки що турецька держава витратила понад 40 мільярдів доларів, а ЄС не надав нам необхідну підтримку. У будь-якому випадку сирійці хочуть потрапити в Європу", - зауважив глава турецького МЗС. За його словами, можливість відкриття кордонів для біженців - "не погроза і не блеф", а "просто відповідь на позицію Євросоюзу".

Воєнна операція Туреччини в Сирії

Турецька армія 9 жовтня почала операцію в Сирії проти сил самооборони сирійських курдів (YPG), яку Анкара вважає союзником забороненої в Туреччині Курдської робітничої партії (КРП). За два дні до цього, 7 жовтня, США оголосили про виведення своїх військових з прикордонних районів Туреччини і Сирії, чим відкрили Анкарі шлях до наступу.

В ЄС і США угруповання YPG теж визнане терористичним, але очолюване ним об'єднання "Демократичні сили Сирії" (SDF) є важливим союзником Вашингтона в боротьбі з бойовиками "Ісламської держави". Світова спільнота різко критикує дії Туреччини в Сирії.

Анкара має намір створити в північних регіонах Сирії уздовж свого кордону так звану зону безпеки, очищену від сил самооборони сирійських курдів і бойовиків терористичних угруповань, і розселити там до 2 мільйонів сирійських біженців, які зараз знаходяться в Туреччині.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряду Німеччини і Франції 12 жовтня заявили про припинення поставок зброї Анкарі.

Infografik Karte Sicherheitszonen Syrien UK

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