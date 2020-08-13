 Глава МЗС Німеччини обіцяє посилити тиск на владу Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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Новини

Глава МЗС Німеччини обіцяє посилити тиск на владу Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обіцяє посилити тиск на владу Білорусі. За його словами, у ЄС йдуть інтенсивні дискусії щодо санкцій проти білоруських можновладців.

Гайко Маас

Гайко Маас (фото з архіву)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився на користь більшого "тиску на можновладців" Білорусі. "Цілком зрозуміло, що брутальне переслідування та затримання мирних демонстрантів... у Європі 21-го століття є неприйнятним", - заявив міністр у четвер, 13 серпня, в Берліні.

За його словами, зараз у ЄС йде "інтенсивна дискусія про санкції (проти білоруської влади. - Ред.)". Німецький міністр сподівається, що 14 серпня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі вдасться досягнути єдиної позиції з цього питання. Маас нагадав, що санкції проти Білорусі було згорнуто після позитивних зрушень у білоруській політиці. Проте надії на "розвиток (Білорусі. - Ред.) у правильному напрямку", за його словами, було змарновано після виборів та придушення протестів у країні.

Окрім того, ввечері у четвер агенція dpa та видання Bild повідомили, що до МЗС ФРН на термінові консультації було викликано посла Білорусі у країні Дениса Сидоренка.

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Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту, під час яких відбувалися сутички демонстрантів із представниками правоохоронних органів, що супроводжувалися жорстокими затриманням протестувальників. Утім, протягом 13 серпня акції у Мінську та інших містах Білорусі носили мирний характер. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихоновська - 10,9 відсотка.

Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.

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