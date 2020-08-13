Глава МЗС Німеччини обіцяє посилити тиск на владу Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловився на користь більшого "тиску на можновладців" Білорусі. "Цілком зрозуміло, що брутальне переслідування та затримання мирних демонстрантів... у Європі 21-го століття є неприйнятним", - заявив міністр у четвер, 13 серпня, в Берліні.

За його словами, зараз у ЄС йде "інтенсивна дискусія про санкції (проти білоруської влади. - Ред.)". Німецький міністр сподівається, що 14 серпня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі вдасться досягнути єдиної позиції з цього питання. Маас нагадав, що санкції проти Білорусі було згорнуто після позитивних зрушень у білоруській політиці. Проте надії на "розвиток (Білорусі. - Ред.) у правильному напрямку", за його словами, було змарновано після виборів та придушення протестів у країні.

Окрім того, ввечері у четвер агенція dpa та видання Bild повідомили, що до МЗС ФРН на термінові консультації було викликано посла Білорусі у країні Дениса Сидоренка.

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Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту, під час яких відбувалися сутички демонстрантів із представниками правоохоронних органів, що супроводжувалися жорстокими затриманням протестувальників. Утім, протягом 13 серпня акції у Мінську та інших містах Білорусі носили мирний характер. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихоновська - 10,9 відсотка.

Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.