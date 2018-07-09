Глава британського МЗС Джонсон пішов у відставку

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон подав у відставку в понеділок, 9 липня. "Сьогодні по обіді прем'єр-міністерка (Тереза Мей - Ред.) прийняла відставку Бориса Джонсона, міністра закордонних справ. Прем'єр-міністерка дякує Борису за його роботу", - йдеться в заяві відомства глави уряду. Це повідомлення було оприлюднено за кілька годин після оголошення про відставку міністра з питань виходу Великобританії з ЄС (Brexit) Девіда Девіса.

Чутки про можливу відставку Джонсона поширились в обідню пору у понеділок, коли міністр не прибув на саміт Західних Балкан у Лондоні. Статс-міністр МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth), який також був присутній на заході, повідомив у Twitter, що "ми досі чекаємо на господаря…".

Причиною відставки міністра з питань Brexit Девіда Девіса стали розбіжності у поглядах з рештою уряду Терези Мей щодо умов виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу. Новим міністром з питань Brexit уряду Великобританії став Домінік Рааб.