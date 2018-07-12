Девід Девіс - британський політик, член Консервативної партії Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девід Девіс".

З 2016 до 2018 року Девід Девіс був британським міністром з питань виходу країни з Європейського Союзу (Brexit). Посада створена на початку прем'єрства Терези Мей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.