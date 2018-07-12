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Девід Девіс

Девід Девіс - британський політик, член Консервативної партії Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Девід Девіс".

З 2016 до 2018 року Девід Девіс був британським міністром з питань виходу країни з Європейського Союзу (Brexit). Посада створена на початку прем'єрства Терези Мей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Британський уряд представив новий план виходу з ЄС

Британський уряд представив новий план виходу з ЄС 12.07.2018

Новий план виходу Великобританії з ЄС передбачає дотримання Лондоном стандартів ЄС щодо товарів та створення зони вільної торгівлі.
Глава британського МЗС Джонсон пішов у відставку

Глава британського МЗС Джонсон пішов у відставку 09.07.2018

Борис Джонсон не прибув на саміт Західних Балкан, що проходить у Лондоні, після чого у відомстві Терези Мей заявили про відставку міністра.
У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit

У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit 09.07.2018

Британська прем'єрка Тереза Мей призначила новим міністром з питань Brexit прихильника виходу Великобританії зі складу Євросоюзу Домініка Рааба.
Міністр Великобританії з питань Brexit Девід Девіс пішов з посади

Міністр Великобританії з питань Brexit Девід Девіс пішов з посади 09.07.2018

Причиною відставки британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса стали розбіжності з рештою уряду Терези Мей щодо умов виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу.
Brexit: Лондон може взяти Угоду про асоціацію Україна-ЄС за приклад

Brexit: Лондон може взяти Угоду про асоціацію Україна-ЄС за приклад 01.05.2018

Міністр Великобританії з питань Brexit Девід Девіс не проти того, щоби після виходу із Євросоюзу Лондон уклав угоду про асоціацію з ЄС, подібну до української.
ЄС і Великобританія узгодили термін перехідного періоду для Brexit

ЄС і Великобританія узгодили термін перехідного періоду для Brexit 19.03.2018

Після виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться перехідний період, який завершиться 31 грудня 2020 року. За цей час Лондон і Брюссель мають домовитись про майбутнє партнерство.
Євросоюз закликав Великобританію визначитися щодо єдиного ринку

Євросоюз закликав Великобританію визначитися щодо єдиного ринку 05.02.2018

Уряду Великобританії слід ухвалити рішення щодо майбутньої участі у спільному митному союзі та єдиному європейському ринку, вважає перемовник від ЄС Мішель Барньє.
Британський уряд хоче зафіксувати точний час та дату Brexit

Британський уряд хоче зафіксувати точний час та дату Brexit 10.11.2017

Уряд Великобританії планує внести в закон точний час та дату виходу країни зі складу Європейського Союзу.
Брюссель констатує, що переговори про Brexit зайшли в глухий кут

Брюссель констатує, що переговори про Brexit зайшли в "глухий кут" 12.10.2017

Британський уряд вкотре не зміг прояснити ситуацію навколо своїх фінансових зобов'язань перед ЄС, заявив перемовник Мішель Барньє.
Переговори Брюсселя та Лондона щодо Brexit просуваються повільно

Переговори Брюсселя та Лондона щодо Brexit просуваються повільно 28.09.2017

У Брюсселі завершився четвертий раунд переговорів щодо Brexit. Голова переговорної групи з боку ЄС Мішель Барньє констатував, що для значного прогресу знадобляться місяці роботи.
Єврокомісар: Британці мають платити Брюсселю і після Brexit - до 2023 року

Єврокомісар: Британці мають платити Брюсселю і після Brexit - до 2023 року 02.09.2017

Єврокомісія вважає, що Лондон повинен продовжувати здійснювати виплати Брюсселю впродовж кількох років після формального виходу Великобританії з ЄС, запланованого на 2019 рік.
Переговори щодо Brexit: Брюссель вимагає від Лондона низки роз'яснень

Переговори щодо Brexit: Брюссель вимагає від Лондона низки "роз'яснень" 20.07.2017

Перший "змістовний" раунд переговорів щодо Brexit окреслив ключові непорозуміння між Брюсселем і Лондоном. Ідеться про права громадян ЄС, фінансові зобов'язання Великобританії та кордон з Ірландією.
У Брюсселі розпочалися переговори щодо Brexit

У Брюсселі розпочалися переговори щодо Brexit 17.07.2017

Перший етап переговорів "по суті" щодо Brexit, як очікується, триватиме чотири дні. Обидві сторони налаштовані оптимістично.
У Брюсселі розпочалися переговори про Brexit

У Брюсселі розпочалися переговори про Brexit 19.06.2017

Британський міністр з питань Brexit і глава переговорної групи Євросоюзу почали переговори про вихід Великобританії зі складу ЄС. З часу референдуму, на якому було ухвалено це рішення, минув рік.
У Брюсселі розпочинаються переговори щодо Brexit

У Брюсселі розпочинаються переговори щодо Brexit 19.06.2017

Головні представники Великобританії та ЄС зустрінуться за робочим обідом, проведуть консультації зі своїми делегаціями та вийдуть до преси.
Ґабріель назвав умови для м'якого Brexit

Ґабріель назвав умови для "м'якого" Brexit 18.06.2017

Основні умови "м'якого" виходу Великобританії з ЄС, за словами глави МЗС Німеччини, це збереження свободи пересування робочої сили і спільної юрисдикції Європейського суду. Переговори щодо Brexit розпочнуться 19 червня.
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