Геращенко: Інформації про обмін Сенцова на засуджених в США росіян немає

Перша віце-спікерка Верховної Ради України, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко в понеділок, 1 жовтня, повідомила, що не має інформації про начебто переговори щодо обміну українського режисера Олега Сенцова на засуджених у США громадян Росії Віктора Бута та Костянтина Ярошенка.

"Щодо чуток у ЗМІ про начебто перемовини американців і росіян щодо звільнення Сенцова в обмін на російський кримінал, то під час візиту до США і перемовин з американськими високопосадовцями ми такої інформації ні від кого не чули", - написала Геращенко на сторінці у Facebook.

Раніше російське видання "Новая газета" з посиланням на джерело повідомило, що головною умовою для повернення Сенцова на територію України є видача Росії її громадян, засуджених у США: Бута і Ярошенка, а також Марії Бутіної, яка перебуває під арештом. Геращенко, однак, запевнила, що Україна продовжить роботу щодо звільнення заручників і боротиметься за їхнє звільнення.

Також віце-спікерка заявила, що в України та в її партнерів по "нормандського формату" (Німеччини і Франції) немає позитивної інформації щодо українських громадян, які необґрунтовано перебувають в ув'язненні на території РФ. "Ми робимо все для звільнення. Але поки що ніякого позитивного сигналу, ні в нас, ні в наших партнерів щодо "нормандського формату", від Російської Федерації немає", - сказала Геращенко журналістам у Києві.

Вона також нагадала, що Україна очікує від адміністрації російського президента відповіді на листи росіян, засуджених в Україні за особливо тяжкі злочини, які просять сприяти їхньому поверненню на батьківщину шляхом обміну на українських політв'язнів. Міністерство закордонних справ України направило ці листи до адміністрації президента РФ за дипломатичною поштою.