Генсек ООН розкритикував брак співпраці в боротьбі з коронавірусом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував світову спільноту за брак співпраці на тлі пандемії коронавіруcу SARS-CoV-2, що спричиняє хворобу COVID-19. "Пандемія стала випробуванням для міжнародної спільноти. І цей тест ми явно провалили", - заявив Гутерріш на брифінгу в Нью-Йорку в четвер, 24 вересня.

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"Вірус вийшов з-під контролю. Це стало результатом того, що у світі забракло готовності, співпраці, єдності й солідарності", - наголосив генсек ООН, цитує інформагенція Reuters. Якщо з такою ж роз'єднаністю світ зустріне кліматичну кризу, то можна очікувати найгіршого, застеріг він.

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала впродовж тижня з 14 по 20 вересня 1 998 897 нових випадків коронавірусу. Згідно з інформацією цієї міжнародної організації, зафіксований показник на шість відсотків перевищує дані позаминулого тижня та є найвищим з моменту спалаху пандемії COVID-19.

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