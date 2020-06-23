 Генсек НАТО назвав Китай та Росію загрозами для безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2020

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Новини

Генсек НАТО назвав Китай та Росію загрозами для безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає "наслідки підйому Китаю" та агресивні дії Росії загрозами для безпеки світу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Загрози для світової безпеки нікуди не поділися з початком пандемії COVID-19, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Deutsche Welle у вівторок, 23 червня. Цими загрозами він вважає тероризм, "наслідки підйому Китаю", а також "більш наполегливу Росію" з її "агресивними діями щодо України".

Столтенберг особливо відзначив необхідність виділення коштів на протистояння цим викликам. Треба мати можливість боротися із загрозами як у сфері безпеки, так і в галузі охорони здоров'я, а не вибирати між ними, відзначив він.

Генсек НАТО також назвав ФРН "дуже сильним та важливим союзником", який має найбільший оборонний бюджет у Євросоюзі і третій за розміром в Альянсі. Берлін "значно більше інвестує в оборону", відзначив він. При цьому Столтенберг очікує, що всі країни НАТО виконають обіцянку виділяти на військові потреби Альянсу не менш ніж два відсотки ВВП.

Водночас Столтенберг піддав критиці намір президента США Дональда Трампа скоротити на 9500 осіб кількість американських військовослужбовців у ФРН. За словами генсека, він обговорював з американським президентом присутність військового контингенту США у Європі. У цій розмові Столтенберг підкреслив, що наявність цього контингенту є важливою не лише для НАТО, але й для Вашингтона, оскільки "мир та стабільність у Європі роблять свій внесок у безпеку Північної Америки".

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За словами Столтенберга, міністр оборони США Марк Еспер запевнив, що остаточне рішення з цього питання ще не прийняте, і Сполучені Штати ще проведуть консультації із союзниками по НАТО. 

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