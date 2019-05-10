 Генпрокуратура викликає Лещенка - той запевнив, що готовий до розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Генпрокуратура викликає Лещенка - той запевнив, що готовий до розслідування

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що депутату Сергію Лещенку вручать підозру через розголошення даних слідства. Парламентарій у відповідь вимагає провести розслідування щодо розголошення даних слідства самим Луценком.

Генеральний прокурор Юрій Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко

Народного депутата Сергія Лещенка буде викликано до Генеральної прокуратури, заявив у вівторок, 14 травня, генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, ймовірно, Лещенку буде вручено підозру про розголошення даних слідства у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. "Наше слідство в справі Burisma є незалежним, неполітизованим та об'єктивним, (...) народного депутата Лещенка буде викликано слідством, йому буде поставлено запитання і, ймовірно, вручено підозру про розголошення даних досудового слідства стосовно так званої "чорної каси" Партії регіонів, що призвело до втручання в американські вибори з української території", - сказав Луценко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Генпрокурор наголосив, що журналісти не несуть відповідальності за розголошення матеріалів, однак Лещенко вже був у статусі депутата. "Але пан Лещенко як народний депутат точно її (відповідальність - Ред.) понесе. Або він повідомить, хто йому злив інформацію, або відповідатиме самостійно", - додав Луценко.

Також Луценко вибачився за оцінки Лещенка стосовно особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, додавши, що розраховує на візит Джуліані до України незабаром.

Нагадаємо, раніше Джуліані повідомив, що причиною скасування його візиту до України є наявність в оточенні новообраного президента Володимира Зеленського людей, які є "ворогами Трампа". При цьому Джуліані згадав прізвище Лещенка, який оприлюднив так звану "амбарну книгу" Партії регіонів, що стала приводом для засудження політтехнолога, екс-керівника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта. Лещенко заперечив, що є ворогом американського президента.

Народний депутат Сергій Лещенко

Народний депутат Сергій Лещенко

Генпрокурор Луценко також хоче передати американським правоохоронцям матеріали у справі компанії Burisma, щоб вони перевірили законність дій причетних до неї американських громадян. За його словами, це перебуває поза його компетенцією, але він відкритий до міжнародної співпраці.

Лещенко готовий до зняття депутатської недоторканності для розслідування

DW.COM

Генпрокурор Юрій Луценко і депутат Сергій Лещенко обмінюються взаємними звинуваченнями щодо втручання у внутрішню політику США. Про що йдеться і чим це загрожує - у статті DW. (14.05.2019)

Народний депутат України Сергій Лещенко стверджує, що генпрокурор Юрій Луценко ввів адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в оману. Так він прокоментував заяву Джуліані про скасування візиту в Україну. (11.05.2019)

Своєю чергою Сергій Лещенко закликав Луценка зняти з нього депутатську недоторканність та провести розслідування у справі про "чорну бухгалтерію". "Я вимагаю від Юрія Луценка негайно внести подання до ГПУ та зняти з мене депутатську недоторканність, провести це розслідування в максимально стислі терміни та перестати використовувати цю справу, як засіб збереження ним влади на посаді генпрокурора", - сказав Лещенко.

Він також заявив, що справа про розкриття ним даних слідства має бути розслідувана разом з іншою справою, де об'єктом розслідування може стати сам Юрій Луценко. "Юрій Луценко в стінах парламенту особисто мені розголошував дані досудового слідства в одній з найбільш резонансних справ останніх п'яти років, яка стосувалася найвищого керівництва України, і яка призвела до конфлікту всередині коаліції та до серйозних політичних наслідків", - сказав Лещенко. Він відмовився уточнити, про яку саме справу йдеться.

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