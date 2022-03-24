Генеральна асамблея ООН - головний дорадчий орган ООН. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генеральна асамблея ООН".

Генеральна асамблея ООН є головним дорадчим органом Організації Об'єднаних Націй. Щорічно Генасамблея ООН збирається на свою чергову сесію, яка відбувається з вересня до грудня. До складу Генасамблеї входять 193 члени ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.