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Генеральна Асамблея ООН

Генеральна асамблея ООН - головний дорадчий орган ООН. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Генеральна асамблея ООН".

Генеральна асамблея ООН є головним дорадчим органом Організації Об'єднаних Націй. Щорічно Генасамблея ООН збирається на свою чергову сесію, яка відбувається з вересня до грудня. До складу Генасамблеї входять 193 члени ООН. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України

Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо України 24.03.2022

На думку західних дипломатів, подання країною-агресором гуманітарної резолюції щодо України є "цинічним" та "образливим".
У Харкові від ранкових обстрілів загинули 4 людини - ДСНС

У Харкові від ранкових обстрілів загинули 4 людини - ДСНС 02.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 2 березня.
Талібан просить надати йому представництво Афганістану в ООН

"Талібан" просить надати йому представництво Афганістану в ООН 07.12.2021

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму. Це означає, що в організації залишатимуться чинні посли.

США повернулися до Ради ООН з прав людини

США повернулися до Ради ООН з прав людини 15.10.2021

Сполучені Штати отримали місце у складі Ради ООН з прав людини після більш як трирічної перерви. Вашингтон вийшов з Ради за президентства Дональда Трампа, але з приходом до влади Джо Байден подав заявку на повернення.
Ізраїль погрожує Ірану через ядерну програму

Ізраїль погрожує Ірану через ядерну програму 27.09.2021

Ядерна програма Ірану досягла поворотного моменту, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Він закликав інші країни не допустити отримання Тегераном ядерної зброї.
Штайнмаєр: Європа має більше робити для миру у світі

Штайнмаєр: Європа має більше робити для миру у світі 24.09.2021

Під час виступу на Генасамблеї ООН президент Німеччини також нагадав великим державам, таким як США, Китай і Росія, про їхню відповідальність перед рештою світу.

Зеленський: "Кримська платформа" завжди буде відкритою для Росії (23.09.2021) 23.09.2021

Виступаючи з промовою на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський закликав світ "засудити" окупацію Криму. І запросив усі країни-члени ООН приєднатися до Кримської платформи. Включно з Росією.
Зеленський закликав Росію приєднатися до Кримської платформи

Зеленський закликав Росію приєднатися до "Кримської платформи" 23.09.2021

Володимир Зеленський з трибуни ООН закликав усі країни світу, включно з Росією, приєднатися до "Кримської платформи". Водночас від закликав до реформи ООН і назвав її "супергероєм на пенсії".
Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра

Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра 22.09.2021

Президент України заявив, що через замах на Сергія Шефіра він перерве свій візит до США і повернеться в Київ одразу після виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН.
Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном

Зеленський виступив за подвійне громадянство для українців за кордоном 22.09.2021

Президент України хоче запровадити подвійне громадянство для для українців, що живуть за кордоном. Про це він заявив під час зустрічі з українською діаспорою у Нью-Йорку.
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з головою Єврокомісії

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з головою Єврокомісії 22.09.2021

Під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн.
Гутерріша переобрали генсеком ООН на другий термін

Гутерріша переобрали генсеком ООН на другий термін 18.06.2021

Антоніу Гутерріш перебуватиме на посаді генерального секретаря ООН наступні п'ять років. Його новий термін має розпочатися 1 січня 2022 року.

Генасамблея ООН схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму

Генасамблея ООН схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму 07.12.2020

Згідно з резолюцією, Росія має негайно та повністю вивести свої війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.
Україну та Росію обрали до Ради ООН з прав людини

Україну та Росію обрали до Ради ООН з прав людини 14.10.2020

Генеральна асамблея ООН обрала Україну, Росію і ще низку країн до Ради ООН з прав людини на трирічний термін. Рада в новому складі запрацює з 1 січня 2021 року.
Індія, Мексика, Норвегія та Ірландія обрані непостійними членами в Раду Безпеки ООН

Індія, Мексика, Норвегія та Ірландія обрані непостійними членами в Раду Безпеки ООН 18.06.2020

Індія, Мексика, Норвегія та Ірландія будуть новими непостійними членами Ради Безпеки ООН з 2021 року. Канада, яка також змагалася за обрання, не отримала необхідну кількість голосів.

Генасамблея ООН відхилила пропозицію РФ про відмову від односторонніх санкцій

Генасамблея ООН відхилила пропозицію РФ про відмову від односторонніх санкцій 03.04.2020

Генеральна асамблея ООН схвалила консенсусом резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням". Російський проєкт документа, що містив умову скасування міжнародних санкцій, відхилили.
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