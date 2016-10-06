Гутерріша переобрали генсеком ООН на другий термін

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 18 червня, одностайно ухвалила резолюцію про призначення Антоніу Гутерріша генеральним секретарем ООН на другий термін.

Гутерріш після ухвалення рішення склав присягу. У промові він наголосив, що усвідомлює велику відповідальність, яка покладається на нього, повідомляє агентство epd.

72-річний португальський дипломат перебуватиме на цій посаді наступні п'ять років. Новий термін генсека ООН має розпочатися 1 січня 2022 року. Серед головних викликів для Гутерріша на посаді під час нового терміну, окрім врегулювання численних регіональних конфліктів, - подолання економічних та соціальних наслідків пандемії, зміни клімату, боротьба з голодом та бідністю, забезпечення доступу до якісної освіти та рівності статей.

Раніше у червні Рада Безпеки ООН підтримала кандидатуру Гутерріша на другий термін на посаді генерального секретаря. Суперників у нього не було. Деякі претенденти висунули свої кандидатури на цю посаду, але не отримали необхідної офіційної підтримки з боку своїх країн.

Гутерріш вступив на посаду генерального секретаря ООН у 2017 році. До цього, з 2005 по 2015 рік він був Верховним комісаром ООН у справах біженців. Ще раніше, з 1995 до 2002 року, посідав крісло прем'єр-міністра Португалії.