 Рада Безпеки ООН підтримала висунення Гутерріша на другий термін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Новини

Рада Безпеки ООН підтримала висунення Гутерріша на другий термін

Антоніу Гутерріш, який обіймає посаду генсека ООН з січня 2017 року, балотується на другий термін - до 2027 року.

Антоніу Гутерріш може лишитися на посаді генсека ООН до 2027 року

Антоніу Гутерріш може лишитися на посаді генсека ООН до 2027 року

Члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 8 червня, рекомендували переобрати чинного генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша на другий п'ятирічний термін на цій посаді.

Ця рекомендація буде направлена до Генеральної Асамблеї ООН, яка має затвердити кандидатуру Гутерріша на другий термін.

Як повідомив постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, який головує у Раді Безпеки ООН у червні, Генасамблея ООН може зібратися для затвердження Гутерріша на другий термін вже наступної п'ятниці, 18 червня, повідомляє інформагентство Reuters. 72-річний експрем'єр-міністр Португалії є єдиним кандидатом на посаду генсека ООН - окрім нього ніхто більше не висувався.

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Антоніу Гутерріш змінив Пан Гі Муна на посаді генсека ООН у січні 2017 року. Його чинний термін на цій посаді спливає 1 січня 2022 року.

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