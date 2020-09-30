Гендерні стереотипи і виховання дітей в Україні: за помилки карають матерів

Посеред дня у київському метро поліція знаходить малолітнього хлопчика без дорослих. Дитина самостійно вийшла з квартири, де за нею доглядав батько. Врешті батьків розшукують, і дитину повертають додому. При цьому з мамою проводять профілактичну бесіду і складають на неї адміністративний протокол. "Мати щиро подякувала правоохоронцям, що знайшли її сина та запевнила, що у подальшому буде більше уваги приділятиме вихованню", - хвалиться київська поліція.

Така пересічна новина від правоохоронців викликала жваве обговорення серед українців у соцмережах. Чому поліція не покарала батька? Навіщо зробили винною маму? Хто має відповідати за дитину? На випадок звернула увагу навіть уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона вимагає від поліції об'єктивно визначити відповідального. "Сподіваюся, цей прикрий випадок стане наукою як для батьків, так і для правоохоронців", - зазначила омбудсменка.

Матері під прицілом правосуддя

Та як свідчить українська судова практика, нещодавній випадок у Ки4єві не є поодиноким. У більшості адміністративних справ, пов'язаних з дітьми, переважно фігурують матері, вказують юристи. Згідно з дослідженням Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" спільно з фундацією DE Jure, у 2019 році у 78,8 відсотка випадках саме на матерів складали адміністративні протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Схожа ситуація і щодо кримінальної відповідальності за "злісне невиконання" обов'язків із догляду за дитиною, причому навіть коли вина обох батьків видається рівноцінною, вказують автори аналітичного звіту.

За помилки у вихованні дітей найчастіше в Україні карають матерів

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"У випадку, якщо дитина проживає і з батьком, і з матір'ю, то протокол в першу чергу складуть на матір. На мою думку, це пов'язано із досі наявним стереотипом про те, що саме мати відповідає за виховання і розвиток дитини, догляд за нею", - коментує для DW співавторка дослідження, голова "Юрфем" Христина Кіт.

Жінкам - побут і діти, а чоловікам?

Така ситуація у системі правосуддя є наслідком наявних в суспільстві гендерних стереотипів, погоджується київська адвокатка, доцентка Київського університету права Національної академії наук Анна Даніель. "Як на мене, в нашій країні існує певна "сімейна ієрархія", така собі родинна розстановка: мама відповідає за народження і виховання дітей, батько - за матеріальне забезпечення сім'ї. Тому усталеною є практика, що у випадку появи будь-яких проблем з дитиною, винною (часто навіть без вини) є саме матір", - коментує співрозмовниця DW.

Як приклад вона вказує наводить справи, які порушували в Україні під час дистанційного навчання дітей під час пандемії ковіду. Саме жінок здебільшого визнають винними за незабезпечення дітей необхідними для онлайн-навчання умовами, вказує адвокатка. Крім того, вона розповідає, що поширеними є ситуації, коли через домашнє насильство жінки змушені залишати домівку, рятуючись від чоловіків-кривдників, а згодом стосовно матерів поліція складає протоколи за те, що вони, мовляв, ухиляються від виконання батьківських обов'язків.

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Адвокатка Христина Кіт вказує, що працівники правоохоронних органів часто складають протоколи на матерів, які викликали поліцію, бо, наприклад, дитина пішла гуляти і не відповідає на телефонні дзвінки. Або ж викликали швидку допомогу, бо дитина травмувалася чи проковтнула сторонній предмет, у таких випадках поліцію повідомляють медики.

"Такі дії не можна розцінювати як невиконання батьківських обов'язків, адже в першу чергу це свідчить про турботу та хвилювання матері за дитину. Тому краще проконсультуватися з адвокатами, перед тим як визнавати свою вину та йти до суду", - рекомендує фахівчиня. Також вона вважає, що правоохоронці мали би ретельніше встановлювати склад сім'ї і відповідальних за виховання та розвиток дитини.

"Від стереотипів страждають усі"

Експерт українського Центру політико-правових реформ (ЦППР) Максим Середа вказує на те, що від стереотипних уявлень про батьківство наразі страждають обидві статі. "Попри певні позитивні зрушення у цьому напрямку батькам складніше, ніж матерям, отримати опікунське право над дитиною. Тобто за абсолютно рівних умов за наявності спору щодо опіки дитину, швидше за все, віддадуть матері попри те, що права батьків є формально рівними", - вказує аналітик. За його словами, в Україні зараз можна простежити певні позитивні зміни у правосудді стосовно гендерних ролей. "Наприклад, відносно нещодавно Верховний Суд ухвалив рішення, яке підкреслює рівні права батьків щодо опіки над дитиною, та відкинув раніше поширений підхід про пріоритет матері", - вказує експерт. Однак він визнає, що у ситуації з пріоритетною відповідальністю матерів за виховання дитини позитивних змін поки небагато.