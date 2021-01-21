У Китаї суд зобов'язав чоловіка заплатити колишній дружині за хатню працю

Суд у Китаї зобов'язав чоловіка сплатити своїй колишній дружині 50 тисяч юанів (майже 6400 євро) в якості компенсації за хатню роботу, яку та виконувала під час їхнього п'ятирічного шлюбу. Про вирок суду державні китайські ЗМІ повідомили у середу, 24 лютого.

Відповідно до нового Цивільного кодексу Китаю, у якому акцент зроблено на кращому захисті прав окремих осіб, чоловік або дружина мають право вимагати компенсацію від свого партнера при розлученні, якщо вони виконували більше обов'язків, включаючи роботу по дому, зазначає інформагентство Reuters.

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У цій справі жінка, яка не працювала під час шлюбу, вимагала компенсації за хатню роботу після того, як її чоловік минулого року подав на розлучення до суду в Пекіні. За її словами, вона упродовж п'яти років шлюбу доглядала за дитиною і вела всі справи по домогосподарству, у той час як її колишній чоловік не переймався цими питаннями.

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Суддя виніс рішення на користь жінки, присудивши чоловікові сплатити 50 тисяч юанів за виконання нею обов'язків домогосподарки. Він також повинен сплачувати 2 тисячі юанів на місяць на утримання дитини, а майно колишнього подружжя має бути розділене порівну.

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Ця справа викликала у Китаї бурхливе обговорення, оскільки вирок порушив питання про вартість хатньої роботи. На думку багатьох коментаторів у соцмережах, сума компенсації є надто малою.

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), китайські жінки щодня витрачають майже чотири години на неоплачувану працю. Це в середньому в 2,5 раза більше, ніж китайські чоловіки.