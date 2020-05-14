 Коли мама пішла рибалити, або Як діти сприймають гендерні стереотипи | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 30.09.2020

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Культура й стиль життя

Коли мама пішла рибалити, або Як діти сприймають гендерні стереотипи

Що робити чоловікові, якщо дружина пішла рибалити? Німецькі науковці щойно завершили роботу над цікавим проєктом, участь у якому брали діти.

Знайти жінок-рибалок у дитячих книжках важко

Знайти жінок-рибалок у дитячих книжках важко

Як ти думаєш, Фріда добре володіє сокирою і мечем? А Оттар вміє смачно готувати? Ці та інші питання німецькі науковці ставили дітям дошкільного віку в рамках проєкту, який щойно завершився. Його суть полягала в тому, що дітям читали книгу-картинку "Зігурд і сильні жінки" та обговорювали з ними конкретні епізоди. Загалом у дослідженні взяли участь 43 дитини.

"Ми вивчали, як діти сприймають гендерні ролі, - розповідає Ларс Бурґгардт (Lars Burghardt), керівник проєкту, провідний співробітник кафедри раннього розвитку та виховання в Бамберзькому університеті. - В обраній нами книжці ролі були перегорнуті: чоловіки втішали дітей, жінки були вікінгами. Усі учасники проєкту наприкінці сказали, що було б набагато краще, якби кожен міг робити те, що він хоче, незалежно від того, хлопчик ти чи дівчинка". Розподіл ролей, роду занять за статевою ознакою діти назвали "підлим" та "нечесним".

Гендерні ролі: що обурює науковців

Як зазначають німецькі дослідники, перші книжки в житті дитини, як правило, обслуговують традиційні кліше. Німецька література - не виняток.

Дитячі книжки часто відтворюють гендерні стереотипи

Дитячі книжки часто відтворюють гендерні стереотипи

"Інтерес до гендерної проблематики в німецькому суспільстві є, але дуже багато екстремальних висловлювань. Мовляв, маячня все це. Ще кажуть "Gender-Gaga". Зрозуміло, що багато хто задоволений своєю гендерною роллю, і є дівчата, які мріють стати принцесами. Але що робити тим, хто не знаходить у цьому рожево-блакитному світі свого відбитку?" - запитує Ларс Бурґгардт.

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Його як науковця і фахівця з ранньої педагогіки щоразу пересмикує, коли в магазині іграшок запитують, для кого подарунок - хлопчика чи дівчинки. "Чим справді захоплюється дитина, нікого не цікавить", - обурюється він.

Те, що поділ на рожеве та блакитне вигідний видавництвам і виробникам дитячих товарів, науковець розуміє. Утім, разом із колегами він виступає за розмаїття. На полицях книжкових крамниць поруч із книжками "для дівчат" і "для хлопчиків" повинна стояти й інша література. 

Науковець Ларс Бурґгардт

Науковець Ларс Бурґгардт

До речі, знайти книжку для дослідницького проєкту, в якій би традиційні ролі чоловіків та жінок були переставлені, виявилося доволі важко. "Шукали як голку в копні сіна, - ділиться з DW Ларс Бурґгардт - Ця книжка - виняток. У всіх книжках-картинках дівчата пильні, скромні та слухняні. Немає відважних героїнь, які вирушають на пошуки пригод.

Якщо мама - то домогосподарка

Бурґгардт та його колега ще 2016 року провели дослідження дитячої літератури. Зі 130 книжок-картинок було надзвичайно важко знайти хоча б одну, яка б не обслуговувала стереотипи. Якщо сім'я - то повна, якщо мама - то домогосподарка, якщо дівчинка - то помічниця мами. 

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Для свого нового проєкту німецький науковець знайшов книжку, в якій не було розподілу на жіночі та чоловічі ролі. На подив науковців для дітей такий світоустрій виявився цілком нормальним. "Для них вирішальне значення має не стать, а вік. Аби піклуватися про дітей, потрібно бути дорослим, а чоловік чи жінка - байдуже. Чи можуть чоловіки готувати? Так в Оттара ж ополоник! Звісно, він упорається не гірше за маму. І жінка може рибалити не гірше за чоловіка", - ділиться враженнями учасників проєкту науковець.

Ларс Бурґгардт та його колеги не критикують рожево-блакитні книжки, але виступають за розмаїття. "Жіночість - не лише рожевого кольору. Є незалежні сильні жінки, які самі вирішують, чим хочуть займатися. Вони не чекають на принца, аби він врятував, а самі знаходять вихід", - каже німецький науковець.

Малі діти не бачать проблеми в тому, що чоловіки готують

Малі діти не бачать проблеми в тому, що чоловіки готують

Він закликає говорити з дітьми про гендерні ролі відверто. "Не треба забивати коробочку по вінця, аби не було більше місця для нових речей, - образно каже Бурґгардт. - Дівчинка, значить - довге волосся, хлопчик, значить - галас і крик. Такими  стереотипами ми лише забиваємо голову дитини, позбавляючи її багатьох можливостей".

Від видавців він очікує більшої мужності, а від батьків - більшої ретельності під час вибору дитячої літератури. 

  • Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Краща за чоловіків!"

    Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"

  • Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи, - каже Наушін.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Перша жінка-телеоператорка у Пакистані

    Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.

  • Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Мачізм досі поширений"

    Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".

  • Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками. Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Автомеханік у сарі

    Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

  • Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера UH-1H у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Суспільство змінилось"

    Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".

  • Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність починається в головах"

    Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".

  • Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Вірте у свій хист"

    Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".

  • Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі, - каже мати трьох дітей.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність цілком реальна"

    Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.

  • Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Дівчата теж можуть бавитись з машинками"

    Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".

  • Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Жінок щодня тестують на міцність"

    Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".

    Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський


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