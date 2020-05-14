Коли мама пішла рибалити, або Як діти сприймають гендерні стереотипи

Як ти думаєш, Фріда добре володіє сокирою і мечем? А Оттар вміє смачно готувати? Ці та інші питання німецькі науковці ставили дітям дошкільного віку в рамках проєкту, який щойно завершився. Його суть полягала в тому, що дітям читали книгу-картинку "Зігурд і сильні жінки" та обговорювали з ними конкретні епізоди. Загалом у дослідженні взяли участь 43 дитини.

"Ми вивчали, як діти сприймають гендерні ролі, - розповідає Ларс Бурґгардт (Lars Burghardt), керівник проєкту, провідний співробітник кафедри раннього розвитку та виховання в Бамберзькому університеті. - В обраній нами книжці ролі були перегорнуті: чоловіки втішали дітей, жінки були вікінгами. Усі учасники проєкту наприкінці сказали, що було б набагато краще, якби кожен міг робити те, що він хоче, незалежно від того, хлопчик ти чи дівчинка". Розподіл ролей, роду занять за статевою ознакою діти назвали "підлим" та "нечесним".

Гендерні ролі: що обурює науковців

Як зазначають німецькі дослідники, перші книжки в житті дитини, як правило, обслуговують традиційні кліше. Німецька література - не виняток.

Дитячі книжки часто відтворюють гендерні стереотипи

"Інтерес до гендерної проблематики в німецькому суспільстві є, але дуже багато екстремальних висловлювань. Мовляв, маячня все це. Ще кажуть "Gender-Gaga". Зрозуміло, що багато хто задоволений своєю гендерною роллю, і є дівчата, які мріють стати принцесами. Але що робити тим, хто не знаходить у цьому рожево-блакитному світі свого відбитку?" - запитує Ларс Бурґгардт.

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Його як науковця і фахівця з ранньої педагогіки щоразу пересмикує, коли в магазині іграшок запитують, для кого подарунок - хлопчика чи дівчинки. "Чим справді захоплюється дитина, нікого не цікавить", - обурюється він.

Те, що поділ на рожеве та блакитне вигідний видавництвам і виробникам дитячих товарів, науковець розуміє. Утім, разом із колегами він виступає за розмаїття. На полицях книжкових крамниць поруч із книжками "для дівчат" і "для хлопчиків" повинна стояти й інша література.

Науковець Ларс Бурґгардт

До речі, знайти книжку для дослідницького проєкту, в якій би традиційні ролі чоловіків та жінок були переставлені, виявилося доволі важко. "Шукали як голку в копні сіна, - ділиться з DW Ларс Бурґгардт - Ця книжка - виняток. У всіх книжках-картинках дівчата пильні, скромні та слухняні. Немає відважних героїнь, які вирушають на пошуки пригод.

Якщо мама - то домогосподарка

Бурґгардт та його колега ще 2016 року провели дослідження дитячої літератури. Зі 130 книжок-картинок було надзвичайно важко знайти хоча б одну, яка б не обслуговувала стереотипи. Якщо сім'я - то повна, якщо мама - то домогосподарка, якщо дівчинка - то помічниця мами.

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Для свого нового проєкту німецький науковець знайшов книжку, в якій не було розподілу на жіночі та чоловічі ролі. На подив науковців для дітей такий світоустрій виявився цілком нормальним. "Для них вирішальне значення має не стать, а вік. Аби піклуватися про дітей, потрібно бути дорослим, а чоловік чи жінка - байдуже. Чи можуть чоловіки готувати? Так в Оттара ж ополоник! Звісно, він упорається не гірше за маму. І жінка може рибалити не гірше за чоловіка", - ділиться враженнями учасників проєкту науковець.

Ларс Бурґгардт та його колеги не критикують рожево-блакитні книжки, але виступають за розмаїття. "Жіночість - не лише рожевого кольору. Є незалежні сильні жінки, які самі вирішують, чим хочуть займатися. Вони не чекають на принца, аби він врятував, а самі знаходять вихід", - каже німецький науковець.

Малі діти не бачать проблеми в тому, що чоловіки готують

Він закликає говорити з дітьми про гендерні ролі відверто. "Не треба забивати коробочку по вінця, аби не було більше місця для нових речей, - образно каже Бурґгардт. - Дівчинка, значить - довге волосся, хлопчик, значить - галас і крик. Такими стереотипами ми лише забиваємо голову дитини, позбавляючи її багатьох можливостей".

Від видавців він очікує більшої мужності, а від батьків - більшої ретельності під час вибору дитячої літератури.