Ган зустрівся із Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС

Єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn) у вівторок, 7 травня, під час візиту до Києва зустрівся з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомив Ган на своїй сторінці у соцмережі Twitter, під час зустрічі із новообраним президентом він зазначив, що вражаюча перемога Зеленського дає тому потужний мандат для боротьби з корупцією та для "деолігархізації" України.

Ган запропонував Зеленському повну підтримку ЄС у проведенні реформ, які підуть на благо українському народу. "Перед Україною стоять багато викликів та загроз, всі українські органи влади - президент, уряд, Верховна Рада - повинні тепер діяти вкрай відповідально", - наголосив Ган.

На його думку, це означає, що нагальні реформи перед виборами до Верховної Ради не будуть зупинені, а навпаки прискорені задля забезпечення фінансової та економічної стабільності, включаючи міжнародну фінансову допомогу та постачання енергоносіїв.

У прес-службі Зеленського за підсумками зустрічі повідомили, що Ган запросив новообраного президента України здійснити свій перший візит до Брюсселя.

Візит Йоганнеса Гана до Києва не був анонсований заздалегідь.