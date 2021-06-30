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Галле - місто у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Галле".
Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії. Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму. Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.