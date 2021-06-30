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Галле

Галле - місто у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Галле".

Президент Німеччини закликав протистояти антисемітизму у світі

Президент Німеччини закликав протистояти антисемітизму у світі 30.06.2021

Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває з візитом у Ізраїлі. Він наголосив, що пам'ять про Голокост, боротьба з антисемітизмом і підтримка Ізраїлю "ніколи не повинні стати порожнім ритуалом" для німців.
Мера німецького міста відсторонили від посади за вакцинацію поза чергою

Мера німецького міста відсторонили від посади за вакцинацію поза чергою 12.04.2021

Бургомістр міста Галле не став чекати своєї черги на вакцинацію та щепився достроково. Міська рада відсторонила його від посади.
Нападника на синагогу в Галле засудили до довічного ув'язнення

Нападника на синагогу в Галле засудили до довічного ув'язнення 21.12.2020

Штефан Балліт винен у вбивстві двох людей і замаху на вбивство ще 51 особи, вирішив суд. Суддя назвала атаку на синагогу в Галле "боягузливим нападом".
Штайнмаєр назвав антисемітизм сейсмографом демократії

Штайнмаєр назвав антисемітизм "сейсмографом демократії" 09.10.2020

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр взяв участь у меморіальних заходах в пам'ять про загиблих рік тому в результаті теракту біля синагоги у Галле.

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ

Злочини неонацистів у Німеччині та фіаско ЗМІ 14.09.2020

Торговець квітами Енвер Шимшек, убитий 20 років тому в Німеччині, став першою жертвою угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля". Однак тоді ЗМІ майже не писали про те, що мотивом злочину міг бути расизм.
У Магдебурзі розпочався суд над нападником на синагогу у Галле

У Магдебурзі розпочався суд над нападником на синагогу у Галле 21.07.2020

Обвинуваченому в теракті в Галле загрожує довічне ув'язнення. До зали суду його провели в наручниках і кайданах.
У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів

У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів 10.05.2020

У 2019 році в Німеччині скоїли близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Це на 13 відсотків більше, ніж роком раніше. Загалом злочинів із політичних мотивів побільшало.
Антисемітизм у Німеччині: приводи різні, мотив - один

Антисемітизм у Німеччині: приводи різні, мотив - один 08.05.2020

Кількість нападів на євреїв у Німеччині в 2019 році зросла, ідеться у звіті центру RIAS. Найпоширеніша форма антисемітизму - це виправдання або заперечення Голокосту.
Мрія доставить медичний вантаж у Німеччину

"Мрія" доставить медичний вантаж у Німеччину 26.04.2020

Український літак Ан-225 "Мрія" 27 квітня доставить медичний вантаж з Китаю до німецького аеропорту Лейпциг/Галле. Зустрічатиме рейс міністерка оборони ФРН.
Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле 21.04.2020

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Штайнмаєр у різдвяному привітанні нагадав німцям про важливість демократії

Штайнмаєр у різдвяному привітанні нагадав німцям про важливість демократії 24.12.2019

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців захищати демократію. Він нагадав, що останні 30 років країна живе у "в єдності, свободі, демократії", але закликав не сприймати це як належне.

Литовські ельфи проти російських тролів - Європа у фокусі (16.12.2019) 16.12.2019

Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії. Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму. Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.

Вибух на шахті в Східній Німеччині: всіх працівників урятовано

Вибух на шахті в Східній Німеччині: всіх працівників урятовано 08.11.2019

Щонайменше дві особи зазнали поранень внаслідок вибуху на шахті біля міста Галле в Східній Німеччині. Всіх працівників, які перебували під землею, виведено на поверхню.
Уряд ФРН ухвалив пакет заходів проти правого екстремізму

Уряд ФРН ухвалив пакет заходів проти правого екстремізму 30.10.2019

Німецький уряд ухвалив план з дев'яти пунктів, спрямований на боротьбу з правим екстремізмом.
Тисячі людей вийшли в Берліні на акцію проти антисемітизму

Тисячі людей вийшли в Берліні на акцію проти антисемітизму 13.10.2019

Учасники акції у Берліні бажають у такий спосіб висловити рішучий протест будь-яким проявам антисемітизму. Акція стала відповіддю на терористичний напад у Галле.
Поліція виявила 3D-принтер в квартирі батька нападника з Галле

Поліція виявила 3D-принтер в квартирі батька нападника з Галле 11.10.2019

Слідчі підозрюють, що Штефан Б. міг виготовити більшу частину складових своєї зброї на 3D-принтері. Сам підозрюваний нападник уже зізнався в злочині в Галле і визнав свої правоекстремістські й антисемітські мотиви.
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