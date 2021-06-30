У Німеччині суттєво зросла кількість антисемітських злочинів

У 2019 році в Німеччині скоїли близько двох тисяч злочинів проти євреїв і єврейських організацій. Це на 13 відсотків більше, ніж роком раніше. Загалом злочинів із політичних мотивів побільшало.