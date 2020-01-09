В Іраку ракетами обстріляли базу з американськими військовими

В Іраку ракетного обстрілу зазнала авіабаза Балад, розташована на відстані 80 кілометрів на північ від столиці країни Багдада. У неділю, 12 січня, на територію цієї бази військово-повітряних сил (ВПС), де дислокуються й американські військові, впало загалом 8 ракет типу "Катюша", що застосовуються в реактивних системах залпового вогню (РСЗВ).

За даними іракських військових, унаслідок ракетного обстрілу четверо іракських військовослужбовців отримали поранення, передає агенція новин dpa з посиланням на іракські державні ЗМІ.

Раніше місцева поліція повідомляла про те, що по військовому об'єкту було випущено 9 мінометних мін. Під час обстрілу було пошкоджено злітно-посадкову смугу та будівлі біля входу до бази, йшлося в повідомленні місцевої поліції.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл. Останнім часом американські військові об'єкти в Іраку не раз зазнавали обстрілів ракеми типу "Катюша". Є підозри, що за цими обстрілами стоять шиїтські збройні формування, котрі підтримує Іран.

Ці формування намагаються завдяки постійним нападам на американських військових домогтися виведення американських військ з Іраку.

Нагадаємо, нещодавно іракський парламент у відповідь на вбивство американцями іранського генерала Касема Сулеймані ухвалив резолюцію, в якій вимагає вивести з території країни всі іноземні війська.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Іраку ще жорсткіші санкції, ніж нинішні проти Ірану. Крім того, Трамп висунув уряду в Багдаді вимогу, що той має сплатити США грошову компенсацію, покривши таким чином кошти, витрачені на спорудження американцями військової інфраструктури в Іраку.

Як повідомлялося, в ніч на 8 січня Іран випустив більше 10 балістичних ракет по двох американських базах у Іраку. Внаслідок тодішньої атаки ніхто не постраждав.