 В Іраку засудили до страти ще двох французьких ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

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Новини

В Іраку засудили до страти ще двох французьких ісламістів

Загалом іракські суди засудили до смертної кари 11 членів "Ісламської держави", які мали французьке громадянство. Французькі адвокати критикують уряд Еммануеля Макрона.

Бойовики ІД у полоні

Бойовики ІД у полоні (архівне фото)

Ще двоє громадян Франції були засуджені іракським судом до смертної кари за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава" (ІД). Інформацію про відповідне рішення суду в понеділок, 3 червня, підтвердили в органах юстиції Іраку, повідомляє агенція новин dpa.

Загалом кількість засуджених на смерть у Іраку французьких громадян, котрі воювали на боці ІД, сягнула вже 11-ти. Ці французькі ісламісти були затримані в Сирії курдами, але згодом їх передали іракським правоохоронцям. Судові ухвали, що стосуються цих 11 французів, - перші смертні вердикти для громадян Франції, що воювали на боці ІД у Сирії та Іраку.

Хвиля критики на адресу французького уряду

Тим часом понад 40 французьких адвокатів різко розкритикували уряд Франції за бездіяльність на тлі цих ухвал іракських судів. Вони наголошують на тому, що країні потрібно зробити все, аби запобігти скоєнню терористичних атак на території Франції, однак робити це потрібно, не жертвуючи принципами правової держави.

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У разі колективного повернення німецьких прибічників ІД до Німеччини можуть потрапити бойовики-ісламісти без громадянства ФРН, застерігає міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер. (13.05.2019)

Вперше іракські судді засудили до страти членів ІД з французьким громадянством. Засуджені мають місячний термін для оскарження цього вироку. (26.05.2019)

Іракська влада гарантувала, що нідерландок, які брали участь в діяльності "Ісламської держави", не буде заарештовано. (23.05.2019)

У своєму дописі, оприлюдненому французьким мовником Franceinfo, правники наголошують, що смертна кара - "антигуманне та принизливе" покарання. "Для нашої країни було б великою ганьбою уможливити ці смерті кари", - йдеться в дописі адвокатів.

На таку критику вже встигли відреагувати в уряді країни. Речниця уряду повідомила, що громадяни Франції, котрі воювали на боці ісламістів, мають постати перед судом тих країн, де вони скоювали злочини. Однак Франція виступає проти смертної кари та втручатиметься навіть на найвищому рівні, якщо французькі громадяни будуть засудженні до страти в інших країнах.

Як повідомлялося, в полоні у сирійських курдів опинилися сотні ісламістів, багато з яких мають громадянство країн-членів ЄС. Сирійські курди, а також Вашингтон пропонували європейським країнам повернути своїх громадян.

3 червня у Швеції пройшла зустріч представників багатьох європейських країн та організацій, на якій обговорювали проблемні питання щодо поводження з ісламістами з громадянством європейських країн, котрі воювали в Іраку та Сирії.

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