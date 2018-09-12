 В Ємені арабська коаліція знову бомбить хуситів, Ходейда взята в облогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

В Ємені арабська коаліція знову бомбить хуситів, Ходейда взята в облогу

Після провалу мирних переговорів між урядом Ємену та повстанцями в країні відновилися активні бойові дії та бомбардування. Урядові війська заявили про взяття в облогу міста та порту Ходейди.

Колона військового транспорту проурядових сил Ємену

Колона військового транспорту проурядових сил Ємену

Коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравію у середу, 12 вересня, відновила бомбардування території Ємену, яка підконтрольна повстанцям-хуситам. Тим часом урядові війська Ємену заявили про захоплення основних шляхів, які ведуть до важливого портового міста Ходейда на узбережжі Червоного моря.

Зокрема, армійськими підрозділами було взято під контроль автошлях між Ходейдою та столицею країни Саною, яка також контролюється хуситами, повідомляє агенція AFP з посиланням на представників єменської армії. Вважається, що саме через цей порт хусити отримують допомогу морем від Ірану.

Наступ урядових військ за підтримки коаліції відновився невдовзі після провалу 8 вересня мирних переговорів між єменським урядом та повстанцями, які мали відбутися у Женеві. Ці переговори навіть не розпочалися, оскільки представники хуситів не змогли, попри бажання, прибути до швейцарського міста.

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Делегація постанців-хуситів досі не прибула до Женеви на мирні переговори щодо ситуації у Ємені. Представники уряду також погрожують залишити переговори. (06.09.2018)

Експерти ООН заявляють про численні жертви серед цивільних в Ємені внаслідок авіаударів арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією. Урядовим силам Ємену вони закидають тортури та зґвалтування. (28.08.2018)

За даними медиків, 39 осіб загинули і понад 40 отримали поранення внаслідок авіаудару, який влучив у шкільний автобус в єменському регіоні Саада. (09.08.2018)

У червні цього року проурядові сили за підтримки арабської коаліції розпочали велику військову операцію з метою відбити місто та порт Ходейда. Їм вдалося захопити низку населених пунктів у однойменній провінції Ходейда, проте до самого міста вони та і не дійшли. У липні арабська коаліція оголосила про тимчасове припинення бомбардувань у Ходейді, щоб дати шанс для мирних переговорів з повстанцями, які мали відбутися в Женеві за посередництва Організації Об'єднаних Націй. Спецпосланник ООН щодо Ємену Мартін Гріффітс після провалу переговорів заявив, що він найближчим часом планує поїхати до Ємену, Саудівської Аравії та Оману, щоб переговори між сторонами конфлікту таки відбулися.

США заступилися за Саудівську Аравію та ОАЕ

Тим часом державний секретар США Майк Помпео у середу висловив переконання, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати роблять достатньо для того, щоб зменшити ризики для цивільних в Ємені. Він наголосив, що завершення війни у цій країні є одним з пріоритетів національної безпеки для американського уряду Дональд Трампа.

Наприкінці серпня комісія експертів ООН звинуватила міжнародно визнаний уряд Ємену та його союзників- Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати - у воєнних злочинах під час збройного конфлікту в країні. Серед воєнних злочинів, які закидають представникам урядових сил, - "свавільне ув'язнення, зґвалтування, тортури, рекрутування дітей". Арабську коаліцію ж звинувачують у багатьох випадках загибелі цивільних внаслідок авіаударів.

Війна в Ємені точиться між повстанцями-хуситами та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Близько двох мільйонів жителів країни стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів. У війні загинуло вже понад 10 тисяч осіб.

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