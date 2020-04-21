В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 21 квітня, офіційно підтверджено 6 125 випадків інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Приріст за добу становить 415, повідомив на Facebook Центр громадського здоров’я України.

Від початку епідемії в Україні найбільше випадків зараження зафіксували в Чернівецькій області (988), Києві (892), на Івано-Франківщині (556) й Тернопільщині (435).

На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, із них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, із них 97 дітей.

Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

367 людей одужали, із них 18 дітей. Усього в Україні провели майже 62 тисячі тестів на коронавірус методом ПЛР.

21 квітня заборонили в'їзд і виїзд із карантинної зони міста Почаїв (Тернопільська область). Напередодні в Почаєві зафіксували 13 випадків захворювання COVID-19. Поліція розслідує порушення правил карантину під час великодньої служби у Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП).

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Попри це деякі країни Європи (Німеччина, Норвегія, Австрія) почали послаблювати карантин. Інші, як повідомляється, можуть надовго закрити кордони для іноземців (Іспанія, Чехія).

Загальна кількість інфікованих коронавірусом людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків значно більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.