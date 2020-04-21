 В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні підтверджено 6 125 випадків COVID-19

За добу 20 квітня в Україні зафіксували ще 415 випадків інфікування коронавірусом. На Тернопільщині через спалах хвороби COVID-19 закрили в'їзд і виїзд із міста Почаїв.

Люди в захисних масках і костюмах, Київ, Києво-Печерська лавра

В Україні станом на ранок вівторка, 21 квітня, офіційно підтверджено 6 125 випадків інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. Приріст за добу становить 415, повідомив на Facebook Центр громадського здоров’я України.

Від початку епідемії в Україні найбільше випадків зараження зафіксували в Чернівецькій області (988), Києві (892), на Івано-Франківщині (556) й Тернопільщині (435).

На амбулаторному лікуванні 4 089 пацієнтів, із них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2 036 осіб, із них 97 дітей.

Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

367 людей одужали, із них 18 дітей. Усього в Україні провели майже 62 тисячі тестів на коронавірус методом ПЛР.

21 квітня заборонили в'їзд і виїзд із карантинної зони міста Почаїв (Тернопільська область). Напередодні в Почаєві зафіксували 13 випадків захворювання COVID-19. Поліція розслідує порушення правил карантину під час великодньої служби у Почаївській Свято-Успенській лаврі (УПЦ МП).

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Попри це деякі країни Європи (Німеччина, Норвегія, Австрія) почали послаблювати карантин. Інші, як повідомляється, можуть надовго закрити кордони для іноземців (ІспаніяЧехія).

Загальна кількість інфікованих коронавірусом людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків значно більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

У Чехії та Данії анонсували послаблення обмежень через COVID-19

Уряди Чехії та Данії оголосили про послаблення заходів, вжитих для боротьби з COVID-19. У Данії відкриють ясла, дитячі садки і школи для початкових класів, а в Чехії дозволять займатися деякими видами спорту. (07.04.2020)  

Також за темою

Ukraine | Polizeikontrolle bei Zolochiv während der Coronakrise

МОЗ пропонує подовжити карантин в Україні до 12 травня - Степанов 21.04.2020

Міністерство охорони здоров'я України пропонує подовжити карантин до 12 травня. МОЗ також планує дозволити українцям прогулянки в парках, відвідини бібліотек і музеїв (у масках і з вимірюванням температури).

Ukraine - Potschajiw - Kloster der Ukrainischen Orthodoxen Kirche

Почаїв закривають на карантин через коронавірус 21.04.2020

Від ранку 21 квітня в Почаєві закривають для в'їзду й виїзду карантинну зону міста. Про це повідомили у Кременецькій райдержадміністрації.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug

Коментар: Карантин в Україні - верхи не можуть, низи не хочуть 17.04.2020

Місяць карантину в Україні продемонстрував безпомічність влади у боротьбі з коронавірусом і легковажність українців. Країна може надовго загрузнути в карантині, що тягне за собою обвал економіки, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Кажан виду Ectophylla alba

Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

Кажани часто мають недобру справу, зокрема через пандемію коронавірусу. Утім, вони є корисними та унікальними тваринами.  

Порожній пляж у туристичному селищі Гуардамар

У 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії

Літній туристичний сезон 2020 року зірвано через епідемію нового коронавірусу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  