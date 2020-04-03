 В Україні набули чинності нові правила карантину через епідемію коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2020

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Новини

В Україні набули чинності нові правила карантину через епідемію коронавірусу

Із 6 квітня в Україні чинні подальші обмеження через поширення COVID-19. Відтепер заборонено пересуватися більш ніж по двоє. На вулицю з собою треба обов'язково брати документи, а в громадських місцях - носити маску.

В Україні 6 квітня стали чинними подальші обмеження через поширення COVID-19

В Україні 6 квітня стали чинними подальші обмеження через поширення COVID-19

В Україні у понеділок, 6 квітня, набули чинності нові обмеження через пандемію нового коронавірусу. Людям тимчасово заборонили переміщатися групами більш ніж по двоє осіб. Винятки - службова необхідність та супровід дітей. Також дітям до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу повнолітніх.

Крім того, на вулицю відтепер можна виходити лише з документами, які посвідчують особу. Також заборонено перебувати без медичної маски чи респіратора в громадських місцях. Водночас дозволено носити маску, виготовлену самостійно.

Хворим на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 заборонено відвідувати аптеки, продуктові магазини та вигулювати домашніх тварин. Самоізолюватися віднині зобов'язані не лише інфіковані коронавірусом, які не потребують госпіталізації, та ті, хто контактував з ними, але також усі люди віком 60 та більше років.

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Винятки зробили лише для людей, яким немає кому допомогти. Таким особам дозволяється відвідувати магазини та аптеки на відстані не більше ніж два кілометри від місця самоізоляції, за умови використання респіраторів або захисних масок.

Водночас на тлі нових заборон, уряд частково відновив певні види господарської діяльності. Зокрема, знову дозволили працювати закладам, які продають запчастини для транспортних засобів, свійську птицю, корми і садивний матеріал, засоби зв'язку та телекомунікацій. Також відновили функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Станом на ранок, 6 квітня, в Україні зафіксували 1319 випадків інфікувань новим коронавірусом. 38 людей померли внаслідок хвороби, 28 осіб одужали. За останню добу зафіксували 68 нових випадків зараження, повідомляє міністерство охорони здоров'я України.

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