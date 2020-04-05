 Київ не обмежував дію Конвенції з прав людини через епідемію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2020

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Новини

Київ не обмежував дію Конвенції з прав людини через епідемію

В умовах жорстких карантинних заходів, які передбачають низку обмежень для громадян, лише вісім країн-членів Ради Європи призупинили дію деяких статей Європейської конвенції з прав людини. України серед них немає.

Рада Європи

Україна поки не повідомила Раду Європи про призупинення дії окремих статей Конвенції з прав людини

Українська влада поки що не повідомляла генерального секретаря Ради Європи (РЄ) про відступ від окремих статей Європейській конвенції з прав людини (ЄКПЛ) у зв’язку із застосування жорстких карантинних заходів для боротьби з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2.  Це випливає з повідомлення, розміщеного на сайті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). "У березні і квітні 2020 року в контексті кризи у сфері охорони здоров’я через COVID-19 Латвія, Румунія, Вірменія, Республіка Молдова, Естонія, Грузія, Албанія та Північна Македонія повідомили генерального секретаря Ради Європи про своє рішення використати статтю 15 ЄКПЛ", - йдеться у повідомленні.

Стаття 15 ЄКПЛ передбачає, що країни-підписанти можуть відступити від своїх зобов’язань "у разі війни або за інших надзвичайних обставин, що загрожують життю нації". На цей випадок влада країни "може вживати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища".

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Україна вже вдавалася до такої практики. У червні 2015 року Київ заявив про відступ від деяких статей ЄКПЛ в окремих районах Луганської та Донецької областей, щоб уникнути відповідальності перед ЄСПЛ за недотримання норм конвенції. Оскільки українська влада не могла забезпечити функціонування усіх норм ЄКПЛ на територіях, які де-факто не перебували під її контролем. Тоді було призупинено, зокрема, дію норм ЄКПЛ про право на свободу та особисту недоторканність, право на  вільне пересування та вибір місця проживання, право на справедливий суд та інші. Верховна Рада ухвалила заяву, у якій зазначалося, що відступ від зобов’язань Україною передбачено до "повного припинення збройної агресії Російської Федерації", а МЗС надіслав генсеку РЄ відповідного листа.

Український уряд ввів режим надзвичайної ситуації у зв’язку з карантинними заходами через поширення коронавірусу 25 березня терміном на 30 днів з можливістю продовження.  Згодом уряд посилив карантинні заходи. Серед них - заборона пересування групами у складі більш ніж двоє осіб, заборона на проведення масових заходів, вимога виходити на вулицю лише з документами, які посвідчують особу, обмеження руху громадського транспорту. Влада Києва заявила, що не виключає введення заборони на пересування приватним автотранспортом. 

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