 В Україні з′явиться державний реєстр ветеранів війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2019

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Новини

В Україні з'явиться державний реєстр ветеранів війни

Український уряд ухвалив постанову, яка дозволить створити в країні Єдиний державний реєстр ветеранів війни. До нього увійдуть також постраждалі учасники Євромайдану.

До нового реєстру увійдуть, зокрема, учасники війни на Донбасі та постраждалі під час Євромайдану

До нового реєстру увійдуть, зокрема, учасники війни на Донбасі та постраждалі під час Євромайдану

Кабінет міністрів України створив Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Уряд ухвалив відповідну постанову на засіданні у четвер, 14 серпня. "Отже, зроблено всі необхідні кроки для нормативно-правового регулювання розробки реєстру - закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзадавдання підготовлено", - зазначила міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз. За її словами, наступними кроками буде розробка і створення IT-системи реєстру.

До реєстру планується вносити інформацію про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед державою, постраждалих учасників Євромайдану 2013-2014 років і членів їхніх сімей. Серед даних, що міститиме реєстр, - імена, дата та місце народження, інформація про паспорт та документи, що підтверджують право на пільги тощо.

Зазначається, що реєстр створено для обліку цих осіб, реалізації пільг та інших соціальних гарантій і адміністрування їхніх потреб.

Міністерство у справах ветеранів було створено в Україні 28 листопада 2018 року. Воно постало на місці колишньої Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Нове міністерство очолила на той момент депутатка Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз.

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