В Україні з'явиться державний реєстр ветеранів війни

Кабінет міністрів України створив Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Уряд ухвалив відповідну постанову на засіданні у четвер, 14 серпня. "Отже, зроблено всі необхідні кроки для нормативно-правового регулювання розробки реєстру - закон, підзаконні акти. Технічні вимоги до техзадавдання підготовлено", - зазначила міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз. За її словами, наступними кроками буде розробка і створення IT-системи реєстру.

До реєстру планується вносити інформацію про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед державою, постраждалих учасників Євромайдану 2013-2014 років і членів їхніх сімей. Серед даних, що міститиме реєстр, - імена, дата та місце народження, інформація про паспорт та документи, що підтверджують право на пільги тощо.

Зазначається, що реєстр створено для обліку цих осіб, реалізації пільг та інших соціальних гарантій і адміністрування їхніх потреб.

Міністерство у справах ветеранів було створено в Україні 28 листопада 2018 року. Воно постало на місці колишньої Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Нове міністерство очолила на той момент депутатка Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз.