В Україні вже 14 випадків зараження коронавірусом, дві особи померли

Число офіційно зареєстрованих випадків зараження новим коронавірусом в Україні зросло до 14. Померла ще одна людина.
Кількість зафіксованих в Україні випадків зараження новим коронавірусом зросла до 14-ти, ще одна людина померла, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у вівторок, 17 березня. "Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних", - повідомляється на сайті МОЗ.
"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська області (1) та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні.
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У МОЗ зазначили, що сьогодні було виявлено 7 нових випадків зараження. У Київській області - один випадок захворювання. Інфікованим виявився 44-річний чоловік, що був за кордоном. У Чернівецкій області - шість нових випадків. Один з них - летальний, померла 33-річна жінка. Також інфіковані троє дітей віком від шести місяців до десяти років, і дві особи віком 31 та 18 років. Усі вони контактували з людиною, в якої раніше було зафіксовано зараження.
У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із лабораторно підтвердженим випадком COVID-19. (13.03.2020)