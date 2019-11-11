 В Офісі президента дистанціювалися від заяв Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

В Офісі президента дистанціювалися від заяв Коломойського

Ігор Коломойський не є представником влади та команди президента Володимира Зеленського, наголосили в Офісі глави держави.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

В Офісі президента України наголосили, що бізнесмен Ігор Коломойський не є представником влади та команди глави держави Володимира Зеленського, а також, що він не має повноважень говорити від імені України. Про це у п'ятницю, 15 листопада, написала прессекретарка Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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13 листопада в американській New York Times було опубліковано інтерв'ю з Ігорем Коломойським, в якому він зробив низку резонансних заяв. Зокрема, він вважає, що Україна має відновити зв'язки з Росією для забезпечення економічного зростання, що "ЄС та НАТО ніколи не приймуть Україну", а США "просто використовують Україну, щоб спробувати ослабити Росію".

До обрання Володимира Зеленського на посаду президента його та Ігоря Коломойського пов'язували бізнесові відносини. Нерідко лунали звинувачення у значному впливі олігарха на Зеленського. Зокрема, колишній президент України Петро Порошенко називав свого суперника на виборах "маріонеткою Коломойського".

Після обрання Зеленський неодноразово запевняв, що не відстоюватиме інтереси бізнесмена, зокрема, у справі націоналізованого "Приватбанку". Під час зустрічі з послами країн Великої сімки (G7) представники Офісу президента наголосили, що немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" його колишнім власникам, серед яких Ігорь Коломойський. 

Бізнесмен, який упродовж останніх років проживав за кордоном, після обрання Зеленського повернувся в Україну.

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"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)

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"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)  

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