Віце-голова Бундестагу: Берлін домагатиметься звільнення Сенцова

Віце-голова німецького Бундестагу Вольфґанґ Кубікі (Wolfgang Kubicki) під час зустрічі у Києві із заступницею міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль заявив, що "в Берліні готові продовжувати активні зусилля задля звільнення Олега Сенцова". Про це в вівторок, 4 вересня, повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ України. Зустріч відбулася напередодні.

Кубікі прибув в Україну з робочим візитом на чолі парламентської делегації Бундестагу. Німецькі політики висловили занепокоєння незаконним утримуванням Росією українських громадян й підкреслювали, що постійно порушують це питання в діалозі з Росією, повідомляє прес-служба МЗС України.

За словами Кубікі, ФРН й надалі залишається на позиції, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливе у рамках мінських домовленостей. Віце-президент Бундестагу також запевнив у тому, що ФРН підтримує Україну на євроінтеграційному шляху. "Ми готові підтримувати реформи в Україні заради того, щоб ваша країна йшла шляхом до Євросоюзу", - заявив Кубікі.

У Братиславі теж не забувають про Сенцова

Тему звільнення Олега Сенцова коментують також і словацькі дипломати. У понеділок, 3 вересня, МЗС Словацької Республіки повідомило, що там теж не залишають без уваги ситуацію з Олегом Сенцовим. Братислава діятиме відповідно до міжнародних дипломатичних правил. Той факт, що Росія засудила Сенцова за злочин, скоєний за межами її території, у Братиславі вважають порушенням міжнародного права. Таким чином у МЗС Словаччини відреагували на петицію громадського руху "За Олега Сенцова", адресовану політичним лідерам Словаччини та Чеської республіки, зокрема і міністрові закордонних справ СР Мирославові Лайчаку, повідомляють словацькі ЗМІ із посиланням на інформагенцію TASR.

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