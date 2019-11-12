 Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 17 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 17 людей

Кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї зросла до 17 людей. Зафіксовано вже понад 540 випадків зараження вірусом.

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 17 людей

Від нового коронавірусу в Китаї померли вже 17 людей

Кількість померлих від нового коронавірусу в Китаї останньої доби стрімко зросла до 17 людей. Про це у середу, 22 січня, повідомили представники влади провінції Хубей, адміністративним центром якої є місто Ухань. Раніше повідомлялося про дев’ятьох померлих. Зафіксовано вже 544 випадки зараження новим вірусом. 

Лунають побоювання, що кількість інфікованих упродовж наступних кількох днів може різко зрости. Причина - масові поїздки з великих міст до невеликих населених пунктів для святкування китайського Нового року, повідомляє агенція новин dpa.

Про зафіксовані випадки зараження новим коронавірусом повідомляли також на Філіппінах, у Таїланді, Японії, Південній Кореї, на Тайвані, у США, а також у Гонконгу і Макао.

Увечері 22 січня має відбутися екстрене засідання комітету з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я в Женеві. На ньому мають визначити, чи є цей спалах хвороби міжнародною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я.

Тим часом КНДР вже закрила свій кордон для іноземних туристів. У низці країн, зокрема в Росії, Великобританії і США посилили перевірку на кордонах, передусім пасажирів, які прибувають з Уханю.

Про збудника хвороби відомо, що він належить до групи коронавірусів і провокує в інфікованих ним людей розвиток пневмонії. Перші випадки зараження новим вірусом пов'язували з оптовим ринком морепродуктів в місті Ухань. Крім білух і інших морських ссавців на цьому ринку до його закриття 1 січня, за інформацією ЗМІ, продавали також кажанів, курей, кроликів та змій.

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