Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Німеччина очима українця - усе про життя і побут у Німеччині для вас випробовує, досліджує та показує журналіст DW Михайло Малий.

Куди німці дівають сміття, як працює страхова медицина в Німеччині, чому німці п'ють воду з-під крану - відповіді на ці та інші запитання, які стосуються життя у ФРН, у сюжетах журналіста DW Михайла Малого.