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Німеччина очима українця - усе про життя і побут у Німеччині для вас випробовує, досліджує та показує журналіст DW Михайло Малий.
Куди німці дівають сміття, як працює страхова медицина в Німеччині, чому німці п'ють воду з-під крану - відповіді на ці та інші запитання, які стосуються життя у ФРН, у сюжетах журналіста DW Михайла Малого.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
У Німеччині майже половина лісів у приватних руках. Однак все, що стосується лісу, - від вирубки дерев до театральних вистав - і приватні власники, і держава мають узгоджувати з лісниками. Як організовані лісові господарства в Німеччині - дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.
Німці поступово відходять від усталених традицій поховання. Зміну ставлення до останнього прихистку диктують, зокрема, високі ціни на ритуальні послуги. Дивіться, яких перетворень зазнає німецька культура поховання.
Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються. А також найголовніший секрет німецьких доріг та несподівані проблеми у власника замку - все це у новій серії відеоблогу.
У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину".
У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Що саме мотивує добровольців та як працюють німецькі пожежники, з'ясовував Михайло Малий.
У Німеччині існує понад 600 тисяч об’єднань за інтересами. Для реєстрації достатньо сімох учасників. Чим пояснюється така любов німців до об'єднань, як вони організовані та до чого тут податки? Відповіді у новій серії "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.