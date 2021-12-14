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Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Німеччина очима українця - усе про життя і побут у Німеччині для вас випробовує, досліджує та показує журналіст DW Михайло Малий.

Куди німці дівають сміття, як працює страхова медицина в Німеччині, чому німці п'ють воду з-під крану - відповіді на ці та інші запитання, які стосуються життя у ФРН, у сюжетах журналіста DW Михайла Малого.

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео)

Швидкість без обмежень: уся правда про німецькі дороги і машини (відео) 14.12.2021

Любов німців до своїх автомобілів не знає меж: машина у Німеччині є майже у кожній родині. Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про німців, їхні автівки та дороги. Поїхали!
Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 04.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Як пиво змінило життя німців - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (01.10.2021)

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021) 01.10.2021

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Як вирубують ліси у Німеччині (відео)

Як вирубують ліси у Німеччині (відео) 02.08.2021

Зрубати дерево за 10 секунд - як це можливо? Чому у ФРН немає нелегальної вирубки? Хто є головним ворогом німецьких лісів?
Чому в Німеччині немає нелегальної вирубки лісів - Відкривай Німеччину

Чому в Німеччині немає нелегальної вирубки лісів - "Відкривай Німеччину" 30.07.2021

У Німеччині майже половина лісів у приватних руках. Однак все, що стосується лісу, - від вирубки дерев до театральних вистав - і приватні власники, і держава мають узгоджувати з лісниками. Як організовані лісові господарства в Німеччині - дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим".
Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео)

Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео) 27.07.2021

Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?

"Зелена" Німеччина: чи збігаються факти з іміджем (02.07.2021) 02.07.2021

Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Однак наскільки збігаються факти із цим "зеленим" іміджем німців? Журналістка DW Рейчел Стюарт вирішила з'ясувати.

Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Похорон по-німецьки: як, де і за скільки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео) 21.06.2021

Німці стають більш креативними і поступово відходять від усталених традицій поховання. У цій серії дізнавайтеся про кардинальні перетворення, зокрема могилу в оренду та цвинтар у лісі.

Похорон у Німеччині: як, де і за скільки - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (21.06.2021)

Похорон у Німеччині: як, де і за скільки - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (21.06.2021) 21.06.2021

Німці поступово відходять від усталених традицій поховання. Зміну ставлення до останнього прихистку диктують, зокрема, високі ціни на ритуальні послуги. Дивіться, яких перетворень зазнає німецька культура поховання.
Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео)

Децентралізація по-німецьки: як працюють місцеві ОТГ (відео) 19.04.2021

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються? Дивіться нову серію "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим"!
Децентралізація по-німецьки: що може громада - Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (16.04.2021)

Децентралізація по-німецьки: що може громада - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (16.04.2021) 16.04.2021

Громада - найменша адміністративна одиниця у ФРН. Нею колегіально керує Рада громади і бургомістр. На що вони впливають і яким бюджетом розпоряджаються. А також найголовніший секрет німецьких доріг та несподівані проблеми у власника замку - все це у новій серії відеоблогу.
Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (відео)

Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (відео) 07.03.2021

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Як працюють німецькі пожежники - у новій серії проєкту DW "Відкривай Німеччину".
Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (05.03.2021)

Пожежники у ФРН: чому понад мільйон вогнеборців працюють без зарплати? (05.03.2021) 05.03.2021

У ФРН 110 професійних пожежних частин і 23 тисячі добровільних. У них люди, маючи основну роботу, працюють на волонтерських засадах. Що саме мотивує добровольців та як працюють німецькі пожежники, з'ясовував Михайло Малий.
Любов німців до об'єднань за інтересами - Відкривай Німеччину (відео)

Любов німців до об'єднань за інтересами - "Відкривай Німеччину" (відео) 08.02.2021

Якщо на двох українців три гетьмани, то на трьох німців - одне об'єднання за інтересами. Як організовані німецькі "ферайни" і які вони дають податкові пільги? Нова серія "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.
Без податків та зарплат: чому німці об'єднуються у ферайни (05.02.2021)

Без податків та зарплат: чому німці об'єднуються у "ферайни" (05.02.2021) 05.02.2021

У Німеччині існує понад 600 тисяч об’єднань за інтересами. Для реєстрації достатньо сімох учасників. Чим пояснюється така любов німців до об'єднань, як вони організовані та до чого тут податки? Відповіді у новій серії "Відкривай Німеччину" з Михайлом Малим.

Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео)

Як влаштована профтехосвіта по-німецьки (відео) 28.12.2020

Одразу після школи навчаєшся професії прямо на підприємстві і ще за це отримуєш гроші. Вже півстоліття у Німеччині успішно функціонує дуальна профтехосвіта. Як вона організована - у новій серії "Відкривай Німеччину".
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