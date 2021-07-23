Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео)

Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?
В актуальному рейтингу терпимості країн до ЛГБТК Німеччина зайняла 16-те місце з 49 країн Європи. Піднятися вище завадили випадки дискримінації і ворожнечі. Тож, як воно насправді - жити в Німеччині, будучи ЛГБТК?
Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?
Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.