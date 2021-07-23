 Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео)

Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?

Rachel Stewart Meet the Germans

Журналістка DW Рейчел Стюарт

В актуальному рейтингу терпимості країн до ЛГБТК Німеччина зайняла 16-те місце з 49 країн Європи. Піднятися вище завадили випадки дискримінації і ворожнечі. Тож, як воно насправді - жити в Німеччині, будучи ЛГБТК?

 

DW.COM

Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео)

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?  

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.  

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.  

Також за темою

Meet the Germans, CSD, LGBT Copyright: DW

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021) 23.07.2021

Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.

Demonstrators march around the Hungarian parliament as they protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК 08.07.2021

Закон про обмеження доступу до інформації про гомосексуальність підриває демократію в Угорщині, наголошується в ухваленій резолюції Європарламенту. Єврокомісія закликає до правових заходів проти Будапешта.

Реклама

Докладно

Церемонія запуску Півічного потоку, 8 листопада 2011 року

Історія "Північного потоку"

"Північний потік" викликав чимале напруження у трансатлантичних відносинах, але зрештою переміг підхід Анґели Меркель.  

Ілон Маск

Прибуток Tesla за квартал вперше перевищив мільярд доларів

Чистий прибуток Tesla з квітня до червня 2021 року становив понад мільярд доларів.  