Як вирубують ліси у Німеччині (відео)

У Німеччині майже половина лісів у приватних руках. Однак все, що стосується лісу, - від вирубки дерев до театральних вистав - і приватні власники, і держава мають узгоджувати з лісниками. Як організовані лісові господарства в Німеччині - дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":



