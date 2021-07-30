 Як вирубують ліси у Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.08.2021

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Політика й суспільство

Як вирубують ліси у Німеччині (відео)

Зрубати дерево за 10 секунд - як це можливо? Чому у ФРН немає нелегальної вирубки? Хто є головним ворогом німецьких лісів?

Vlog Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi Folge 34

У Німеччині майже половина лісів у приватних руках. Однак все, що стосується лісу, - від вирубки дерев до театральних вистав - і приватні власники, і держава мають узгоджувати з лісниками. Як організовані лісові господарства в Німеччині - дивіться у новій серії "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим":


 

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