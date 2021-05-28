Як відновити світові ліси: досвід ФРН та інших країн (відео)

За одну хвилину в джунглях зникає чотири з половиною футбольних поля прадавніх лісів. І це лише в Бразилії. Світовий лісовий фонд стрімко зменшується, за останні 30 років була знищена десята частина лісів. 10 років тому представники різних країн зустрілися в Бонні і заснували кампанію "Боннський виклик". Вони вирішили відновити ліси та засадити пустирі. Кожна країна поставила власні цілі. Що змінилося з того часу?



