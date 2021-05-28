 Як відновити світові ліси: досвід ФРН та інших країн (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2021

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Економіка

Як відновити світові ліси: досвід ФРН та інших країн (відео)

У 2011 році 74 країни поставили перед собою мету - відновити світові ліси. Йшлося про те, аби залісити величезну територію у 3,5 мільйони квадратних кілометрів. Як просунулись справи?

Чи можливо знову залісити Землю?

Чи можливо знову залісити Землю?

За одну хвилину в джунглях зникає чотири з половиною футбольних поля прадавніх лісів. І це лише в Бразилії. Світовий лісовий фонд стрімко зменшується, за останні 30 років була знищена десята частина лісів. 10 років тому представники різних країн зустрілися в Бонні і заснували кампанію "Боннський виклик". Вони вирішили відновити ліси та засадити пустирі. Кожна країна поставила власні цілі. Що змінилося з того часу?


 

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Докладно

Чи можливо знову залісити Землю?

Як відновити світові ліси: досвід ФРН та інших країн (відео)

У 2011 році 74 країни поставили перед собою мету - відновити світові ліси. Як просунулись справи?  

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