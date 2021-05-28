Як відновити світові ліси: досвід ФРН та інших країн (відео)

У 2011 році 74 країни поставили перед собою мету - відновити світові ліси. Йшлося про те, аби залісити величезну територію у 3,5 мільйони квадратних кілометрів. Як просунулись справи?
За одну хвилину в джунглях зникає чотири з половиною футбольних поля прадавніх лісів. І це лише в Бразилії. Світовий лісовий фонд стрімко зменшується, за останні 30 років була знищена десята частина лісів. 10 років тому представники різних країн зустрілися в Бонні і заснували кампанію "Боннський виклик". Вони вирішили відновити ліси та засадити пустирі. Кожна країна поставила власні цілі. Що змінилося з того часу?
У Німеччині відновлюється значно більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи?
Карпатські ліси біля Свидівця вирубують для будівництва нового гірськолижного курорту за зразком "Буковелю", переконані екологи. Місцева влада підтримує проєкт, бо це створить робочі місця. Хто виграє битву за Карпати?