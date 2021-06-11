Віддалена робота як статус: що виявили німецькі вчені?

У Німеччині гнучкі умови праці, які набули поширення під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, судячи з усього, збережуться і після пандемії. Приклад - велика ІТ-компанія SAP, що налічує близько 100 тисяч працівників. У майбутньому всі вони зможуть вільно обирати, звідки працювати - з дому, будучи в дорозі чи з офісу. "Ми прагнемо надати нашим співробітникам вибір", - визнала нова топменеджерка компанії Джулія Вайт у розмові з інформагенцією Reuters. Під час опитування 94 відсотки працівників компанії висловилися саме за такі правила, каже Вайт, яка відповідає в SAP за маркетинг.

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Таким чином, ІТ-компанія пішла ще далі, ніж багато інших німецьких концернів. Приміром, банки Deutsche Bank та Commerzbank надають своїм працівникам можливість працювати віддалено певну кількість робочого часу.

Принада для талантів

Новий підхід до умов праці, за словами Джулії Вайт з SAP, надає також певні переваги для пошуку нових кадрів. Сама американка, Вайт увійшла до правління компанії у березні, попрацювавши до цього в Microsoft. Процес працевлаштування в SAP для Вайт відбувався повністю віддалено. "Я не зустрілася особисто з жодною людиною. Будучи матір'ю-одиначкою, я знаю, як важливо мати змогу працювати віддалено", - каже жінка. У центральний офіс німецької компанії вона вперше потрапила лише в травні.

Цифрові концерни на кшталт IBM чи SAP вже давно експериментують із гнучкими моделями праці з віддаленою роботою. І, звісно ж, такі компанії хочуть також заробити на тренді, що через пандемію зачепив і багато інших компаній.

Робота з дому - не для кожного

Але навіть у пов'язаних із цифровими технологіями компаніях не всі хочуть відмовлятися від роботи в офісі. Адже вирішальним фактором для успішної роботи з дому є не стільки тип роботи, скільки житлові умови. Такого висновку дійшли науковці Технічного університету міста Дармштадт, провівши опитування на тему шансів та ризиків віддаленої роботи. Автори дослідження застерігають: широке впровадження роботи з дому може в перспективі розколоти суспільство.

Абсолютно інше відчуття. Якщо раніше режим відеоконференцій для працівників практикували переважно ІТ-компанії, то тепер майже всі

Те, що до пандемії було привілеєм невеличкої частки працівників у Німеччині, під час пандемії з її нескінченними локдаунами набуло масового характеру. Але робота з дому окрилює не всіх. Особливо якщо людина живе в невеличкій квартирі та мусить одночасно з роботою опікуватися малою дитиною чи допомагати дітям з навчанням, "офіс удома" стає додатковим фактором постійного стресу. Іще гірше виглядає ситуація, коли в помешканні немає окремої робочої кімнати, а в ролі офісу виступає кухня, вітальня або спальня.

Хто і де працює в Німеччині з дому?

В опитуванні науковців з Дармштадта, яке вони провели в три хвилі - у липні, серпні та жовтні 2020 року, - взяли участь загалом 952 особи з Німеччини, які переважно займаються офісною роботою. Результати дослідження виявилися неоднозначними. По-перше, з'ясувалося, що ще до пандемії віддалено в країні працювало більше людей, ніж вважалося. По-друге, науковці дійшли висновку, що виконувати розумову роботу з дому можна нерідко в набагато меншому обсязі, ніж люди здебільшого думають.

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Крім того, понад третина опитаних зазначила, що працювати вдома в них виходить менш продуктивно, ніж в офісі. І чим більше людям доводилося працювати віддалено в 2020 році, тим більше вони в цьому пересвідчувалися.

Найважливіший фактор - житлові умови

"Те, в яких умовах живуть люди, дозволяє більш-менш точно оцінити, наскільки успішно вони можуть працювати з дому", - каже Андреас Пфнюр (Andreas Pfnür) з Технічного університету Дармштадта. За його словами, житлові умови є навіть важливішим фактором, ніж тип роботи чи кількість дітей. Як свідчить проведене в ФРН дослідження, чим більш вдоволеними були учасники опитування своїми житловими умовами, розташуванням квартири та тим, що в ній є, тим більш охоче та продуктивніше їм працювалося.

Багатьом усе значно ускладнила необхідність віддаленого навчання дітей

Натомість особливо одинаки та молоді співробітники, які частіше за інших живуть у невеличких помешканнях, частіше нарікають на самотність та на брак спілкування з колегами в офісі. Є ще один важливий аспект - кар'єрний розвиток. "Працюючи віддалено, людина має менше прямого контакту з колегами, а також можливостей чогось навчитися від старших. Крім того, кар'єрні шанси під час роботи з дому менші", - каже Пфнюр. Відповідно, молодим співробітникам важче ідентифікувати себе зі своєю роботою і, як наслідок, вони менше задоволені своїм життям, каже науковець.

Праця з дому і статус

Дослідження показало, що офісну роботу не можна огульно переводити у віддалений режим і що класичні офіси існуватимуть і надалі. Дослідники з Дармштадта доходять висновку, що тут усе впирається в наявність належних умов для роботи з дому. Зокрема для ефективної віддаленої роботи конче потрібне добре й якісне обладнання, а рішення про перехід на віддалений режим роботи має бути добровільним.

"Без активного менеджменту процесу змін ризики "роботи з дому", про які свідчать емпіричні дані нашого дослідження, загрожують вийти з-під контролю", - застеріг Пфнюр. Тотальний перехід на режим роботи з дому може призвести до соціальних потрясінь, "якщо державний сектор і працедавці не вживуть контрзаходів", - попередив він.

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"Робота з дому веде усіх офісних працівників до двокласового суспільства", - попереджає Пфнюр. З одного боку, є працівники з привабливою високооплачуваною роботою, які можуть собі дозволити комфортні умови праці у власному помешканні. А з іншого боку, є люди, які живуть у скромніших умовах, а вони страждають від переходу на віддалений режим й не дуже успішні. "Таким чином, не виключено, що віддалена робота може стати символом статусу для переможців нового світу праці", - такий висновок Андреаса Пфнюра. Він і його команда хочуть доповнити результати дослідження даними з-за кордону і скласти рекомендації для роботодавців, політиків, індустрії нерухомості та міського планування.